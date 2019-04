Alcalde de Macará (Loja): Dotación de alcantarillado y agua potable requiere de USD 15 millones 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Alfredo Suquilanda, alcalde electo de Macará (Loja).



¿Qué aspectos demandan atención urgente en Macará?



No existe agua potable sino por horas. El alcantarillado sanitario está colapsado y el pluvial no existe. No hay obras en beneficio de la población como el Centro Binacional de Atención Fronteriza que lleva años sin concluirse. El ingreso (vial) a Macará está lleno de huecos y tierra. Hay vías destrozadas y sitios que no brindan servicios y están cerrados.



¿Su campaña abordó una de esas necesidades?



Nuestro eje fue satisfacer los servicios básicos. Macará se ha convertido en un rincón abandonado, falto de trabajo y obras. Hay que sumar que no se aplica la Ley de Desarrollo Fronterizo, porque no existe un reglamento.



El presidente Lenín Moreno se reunió con los alcaldes electos. ¿Supo sobre estas falencias?



El Presidente dijo que es inaudito que no haya agua potable en los cantones en pleno siglo XXI y que esa será la prioridad de su Gobierno. La única salida para financiar esas obras sería con apoyo gubernamental, préstamos no reembolsables o cooperación internacional.



¿A cuánto asciende el presupuesto municipal?



Son USD 3,7 millones, de los cuales, 1,7 millones van a salarios y otro tanto en pagar deudas al Banco de Desarrollo (BDE). Solo para mejorar el sistema de agua potable se necesitan USD 15 millones.



¿Ya empezó el proceso de transición?



Fui a hablar con el Alcalde encargado y dijo que no tenía información porque no tengo las credenciales. No conozco nada del Municipio. Ningún balance. Queremos saber cuál es la realidad, los compromisos, las deudas.



¿Cuales son los ejes económicos de Macará?



El comercio, pero actualmente casi no existe. También la agricultura. Allí se produce el mejor arroz del mundo pero se hace poco por ayudar al agricultor. Hemos conversado con la Prefectura y haremos un trabajo en conjunto para ayudarles.



¿Qué actividades se fortalecerán en su gestión?



El turismo. Tenemos el Puente Internacional que es muy bonito y los balnearios La Lajilla o Piedras Blancas.



Hoja de vida.



Doctor en Jurisprudencia. Expresidente del Municipio de Macará en 1978 y 1983. Exdirector ejecutivo del IECE y catedrático universitario.