Alcalde de Filadelfia pide a Trump 'ponerse los pantalones de niño grande' y asumir la derrota

Jim Kenney, el alcalde demócrata de Filadelfia, la ciudad más poblada del estado crucial de Pensilvania, condenó este viernes 6 de noviembre del 2020 las acusaciones "sin pruebas" sobre fraude del presidente de EE.UU., Donald Trump, y dijo que debe asumir su derrota.

En una rueda de prensa mientras seguía el recuento de votos en Filadelfia y el resto de Pensilvania, Kenney respondió rápidamente que "sí" a la pregunta de si el candidato demócrata, Joe Biden, sería elegido presidente de EE.UU.



"Creo que lo que tiene que hacer el presidente (Trump) es, francamente, ponerse los pantalones de niño grande y reconocer el hecho de que ha perdido. Y tiene que felicitar al ganador", opinó.



El alcalde se pronunció así a pesar de que todavía no está claro que Biden haya ganado Pensilvania o tenga los 270 delegados en el Colegio Electoral necesarios para hacerse con la Casa Blanca.



Sin embargo, el candidato demócrata arrebató este viernes a Trump el liderazgo en Pensilvania y se espera que la mayoría de las decenas de miles de votos que quedan por contar acaben en su columna, porque muchos se emitieron en condados progresistas.



Solo en Filadelfia quedaban este viernes unos 40 000 votos por contar, algo que puede llevar varios días, y las autoridades planeaban publicar en cuestión de horas los resultados de unos 2 000 ó 3 000 más.



La campaña de Trump ha presentado cuatro acciones legales para desafiar el escrutinio en Pensilvania, de las que ha ganado dos, aunque no ha logrado hasta ahora frenar el conteo o invalidar votos.



"Aunque algunos, incluido el presidente, siguen escupiendo acusaciones sin base de fraude, lo que hemos visto aquí es una democracia, simple y llanamente", afirmó Kenney.



El alcalde subrayó que la campaña de Trump no ha aportado "ni una pizca de pruebas" para respaldar sus denuncias de fraude en Pensilvania.

En un comunicado, Trump volvió a cuestionar este viernes sin pruebas "la integridad de todo el proceso electoral" del país, y se aferró a la vía legal para retener la Casa Blanca, ante la alta improbabilidad de que gane en el mínimo de cuatro estados clave más que necesita.