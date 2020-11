Alcalde reafirma que no habrá eventos públicos por fiestas de Quito

El alcalde Quito, Jorge Yunda, reiteró que no habrá eventos públicos durante la conmemoración por los 486 años de la Fundación de Quito. La mañana de hoy, jueves 12 de noviembre del 2020, el burgomaestre se refirió al tema durante la entrega de la rehabilitada Casa Benjamín Carrión.

“Un año no nos va a hacer daño el no poder festejar como se hace siempre”, mencionó el Alcalde de Quito. Señaló que están previstas activaciones telemáticas y transmisiones en redes sociales.



Yunda también se refirió a las acciones que se realizarán durante diciembre próximo para contener el avance del covid-19. Indicó que continuarán los controles en el transporte público, por ejemplo.



Además, el primer personero municipal insistió en que la responsabilidad ciudadana es fundamental en estos momentos. “No podemos poner un agente de control detrás de cada ciudadano”, manifestó.



El martes pasado, en el informe semanal sobre la situación epidemiológica en Quito ante el Concejo Metropolitano, la Secretaría de Salud emitió algunas recomendaciones. Entre esas estuvieron: suspender los eventos públicos durante las fiestas de Quito, Navidad y fin de año; evitar reuniones de más de 10 personas y la venta de alcohol durante horarios específicos los fines de semana y feriados.



Durante el último mes de este año se pondrá énfasis en los controles sobre el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico.

​

Yunda mencionó que Quito no ha superado la primera ola de la pandemia y hay países que ya atraviesan la segunda. “Qué impide que pase aquí también”, dijo que el burgomaestre.



Entre otras recomendaciones hechas por la entidad de Salud del Municipio estuvieron el diferir la apertura de bares y discotecas con planes pilotos y que los restaurantes mantengan el aforo del 50%.



Asimismo, se planteó la necesidad de hacer controles intensos del cumplimiento de los aforos en los centros comerciales y supermercados, con especial atención en los patios de comidas.