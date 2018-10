Alcalde del cantón lojano Espíndola murió en un accidente en Perú

LEA TAMBIÉN

El cantón Espíndola, perteneciente a la provincia de Loja, está de luto. La tarde de este viernes 5 de octubre del 2018 falleció su alcalde, Manuel Andrade Rojas, en un accidente de tránsito.

El percance ocurrió a eso de las 14:00 en el sector de Tambillo, perteneciente a Ayabaca, en el vecino país de Perú. Según información de los familiares, Andrade retornaba a Ecuador con su esposa, Rocío Gaona, en su vehículo particular.



Ella resultó herida y fue ingresada a una casa de salud de Perú. Se desconoce cómo ocurrió el accidente. Más tarde, los familiares viajaron a esa región peruana para cumplir con los trámites de la repatriación del cuerpo, que se espera esté en Espíndola este sábado.



Andrade ha estado más de 17 años como alcalde en periodos diferentes: tres seguidos y este último lo ganó tras un descanso político y lo hizo por el Movimiento Espíndola Unido. Por eso, no había descartado la posibilidad de postularse a la reelección.



Aunque en esta administración estuvo envuelto en cuestionamientos y denuncias por supuesto nepotismo. En abril del 2018 y tras un examen especial, la Contraloría General del Estado emitió una sanción pecuniaria y la destitución del cargo.



Pero Andrade apeló ante el Tribunal Contencioso Administrativo, quien aún no emitía el fallo y por eso se mantenía en el cargo.



La Asociación de Municipalidades del Ecuador, a través de su cuenta de Twitter, expresó sus condolencias y se solidarizó con los familiares y ciudadanos de este cantón lojano.