El Alcalde de Esmeraldas asegura que no han realizado cobros a empresas fuera de la ley

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, a través de una rueda de prensa realizada la mañana de este martes 16 de octubre de 2018, descartó que se hayan realizado cobros ilegales a través del departamento de coactivas y rentas.

La aclaración la hizo luego que el Comité Empresarial denunciara que ciertos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) promueven cobros ilegales por concepto de patentes, impuesto al 1.5 por mil y tasas creadas mediante ordenanzas, "abusando de la capacidad coactiva que les confiere la ley".



Según la denuncia, el Municipio de Esmeraldas ha dispuesto embargos a las empresas Corpetrol, Exxonmobil Ecuador, Lutexsa Industrial Comercial, Duragas, Terpel, Vepamil, Ecuador S.A., Ini Ecuador, Petróleos y Servicios, "que sumados a uno adicional en el cantón Atacames, ascienden a USD 7,1 millones. Otras empresas afectadas son Unilever con USD 1,5 millones y La Llave que reportó otro cobro por USD 450 000".



El Alcalde de Esmeraldas dijo que el Código Tributario manifiesta de manera clara que la contribución debe hacerse donde se genera la actividad y no en otro lado como lo han realizado esas empresas.



Además señaló que ya existe jurisprudencia respecto si por no tener un domicilio establecido en donde genera su responsabilidad, ninguna está exenta del pago en la provincia donde cumple su actividad y no en Quito o Guayaquil, como ocurre.



Puso dos ejemplos, la compañía KBC, contratista de Refinería de Esmeraldas contrató por alrededor de USD 100 millones y todas sus contribuciones las hizo en la ciudad de Quito, cuando operó en Esmeraldas.



Lo único que ha contribuido es menos de USD 300 000, otra compañía contrató por USD 80 millones y apenas contribuyó cerca de USD 300 000, precisó.



En los últimos cuatro años, el Municipio de Esmeraldas ha recaudado por ese concepto de patentes USD 13 millones; que según el Alcalde han sido invertidos en obras para la ciudad. En el 2017 se recaudaron USD 4, 8 millones y 2018 USD 8,2 millones.



Hasta el momento seis empresas mantienen un proceso legal contra el Municipio de Esmeraldas por estar en desacuerdo con los cobros que consideran ilegales.

Lara criticó que este tema se haya mediatizado cuando debió haberse tratado en el Contencioso Tributario, como lo han realizado algunas empresas.