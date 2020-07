Alcalde del cantón Pastaza informó que tiene covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Oswaldo Zúñiga, alcalde de Pastaza, anunció en un video publicado en las redes sociales del Municipio que es portador de covid-19. El Burgomaestre indicó que los resultados de las pruebas PCR confirman el contagio este viernes 24 de julio del 2020.

“No puedo asegurar en qué circunstancias me contagié, pero, me encuentro bien y presento un cuadro asintomático leve. Me he sometido al control respectivo y al tratamiento para superar la enfermedad”, escribió.



Zúñiga hizo un llamado a la ciudadanía para que actúe con corresponsabilidad social y de esta forma evitar más contagios en el cantón amazónico. Además, que se continúe usando la mascarilla, el lavado constante de manos y la aplicación del distanciamiento físico.

“Solo con disciplina y una consciente aptitud podremos salir adelante de estosmomentos difíciles que afrontamos”, dijo Zúñiga.



María Susana Coloma, vicealcaldesa del cantón, asumió el cargo en forma temporal. Ella realiza recorridos en obras y acompaña en los operativos de control en la zona comercial de Pastaza.