El alcalde Javier Altamirano se retractó sobre el incremento del pasaje urbano, en Ambato

El alcalde, Javier Altamirano, se retractó sobre el incremento del pasaje urbano de 30 a 40 centavos en la ciudad andina de Ambato, en la provincia de Tungurahua.

El Burgomaestre anunció del alza del valor del pasaje del transporte público en uno de los salones del edificio del Municipio la tarde del domingo 6 de octubre del 2019. Sin embargo, en la noche (23:18) se emitió un comunicado en las redes sociales del Cabildo.



“El Municipio de Ambato no ha autorizado ningún incremento de las tarifas del transporte público. El valor se mantiene en 30 centavos y la tarifa especial de 15 centavos para personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes”, detalla la publicación.



El mensaje se completó con “la Resolución No. 77- DIR - 2019- ANT, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, que dispone el incremento de 10 centavos a esta modalidad de transporte, no se aplicará ya que la competencia le corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.



El anunció en las redes sociales se realizó después de que la presidenta de la Comisión de Tránsito, Transporte y Movilidad, Anabell Pérez, convocará a una sesión extraordinaria para este lunes, 7 de octubre, para tratar el incremento de los pasajes en la ciudad. La reunión de los ediles se realizará en la sala de sesiones de la Comisión, a las 11:30.



“El alcalde, Javier Altamirano, no ha respetado instancias ni administrativas, legislativas y sus respectivas comisiones; la competencia de tránsito no es exclusivo del Alcalde, el tema debe ser dialogado, consensuado y con sustento técnico, para la toma de decisiones”, indicó Pérez, en su convocatoria a la sesión extraordinaria de la comisión.



Los concejales Sandra Caiza, Manuel Palate y Diana Caiza mostraron su rechazó a las declaraciones del alcalde Altamirano. Ellos indicaron que la decisión de incrementar los 10 centavos solo lo pueden hacer en sesión de Concejo Municipal.