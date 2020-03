Alcalde Javier Altamirano pide al Ministerio de Salud que transparente la información de infectados con el covid-19 en Ambato

LEA TAMBIÉN

Tras varias publicaciones en las redes sociales sobre posibles muertes por el covid-19, el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, solicitó se transparente la información. La solicitud la hizo al Ministerio de Salud durante una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal este lunes 30 de marzo del 2020. "No permitiré que se nos oculte información", dijo el Burgomaestre en un video publicado en la página de Facebook del Municipio de Ambato.

Mencionó que ante esa inquietud convocó a la reunión de trabajo. “Con el respeto del caso exigir a los delegados del Ministerio de Salud Pública que transparenten los datos de nuestro cantón”.



Altamirano también se refirió a los enfrentamientos ocurridos entre comerciantes informales y los agentes de Control del Municipio en las inmediaciones del mercado Central cuando se trató de desalojar para evitar posibles contagios con coronavirus.



Dijo que: "estamos en máximo riesgo, la gente se está muriendo y ustedes están peleando en las calles contra nuestros agentes. Es un acto temerario que la gente no acate las resoluciones del COE y pongan en riesgo sus vidas".



Altamirano dijo que en Ambato la disponibilidad de casas de salud es limitada y que no les lleve al punto en que se deba escoger a quién salvar. Por eso dispuso a los agentes que se intensifiquen los operativos en todos los puntos críticos del cantón y endurecer las acciones.



Mencionó que no permitirá que el comercio informal se apodere de las calles poniendo en riesgo la seguridad. La pelea no puede ser contra la desobediencia ciudadana, debe ser contra el virus, por eso por favor quédense en casa ambateños, hagánlo por ustedes, por sus hijos, padres y sus abuelos quédense en casa".