Alcalde de Ambato informó que está contagiado con covid-19

El alcalde de Ambato, Javier Altamirano Sánchez, anunció la noche de este domingo 12 de julio de 2020 que está contagiado de covid-19.

A través un video, el funcionario informó que se realizó la prueba PCR y una tomografía de pulmones, que confirmaron positivo para coronavirus, pero presenta una situación en “grado leve y sin síntomas”.



“Cumpliré desde hoy el asilamiento y me alejaré de las calles”, señaló Altamirano.



Pero dijo que continuará su trabajo a través del monitoreo para que todas las dependencias municipales estén funcionando.



Además, recordó que en su gestión municipal se ha enfocado en acciones para atender al mayor número de personas que se han contagiado con covid-19 puedan superar la enfermedad.



“El compromiso de seguir con fe y misión para sacar adelante a todos los ambateños, no he descansado y no pienso bajar la guardia”. También pidió a los ciudadanos que hagan lo mismo, que tomen todas las precauciones, y cumplan las medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios.



“Gracias todos, esta prueba la pasaremos juntos”, concluyó el alcalde su mensaje.



Ambato que se encuentra en semáforo sanitario amarillo, registra 1 051 casos positivos de coronavirus, según el reporte del Ministerio de Salud Pública de este domingo 12 de julio de 2020.