Ciudad de EE.UU. aprueba destinar USD 250 000 para asistencia a migrantes

La ciudad de Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.) aprobó este lunes (6 de mayo del 2019) una propuesta para destinar USD 250 000 de su presupuesto general para ayudar a los cientos de migrantes centroamericanos que están arribando diariamente a la frontera sur del país con México.

Seis concejales votaron a favor de la propuesta y tres votaron en contra de la medida, que utilizará el dinero para asistencia humanitaria ante la crisis migratoria que ha incrementado en los últimos meses.



El presupuesto aprobado financiará contratos con organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas y otros grupos que puedan proporcionar alimentos, refugio y atención médica a los migrantes.



La resolución fue presentada por el concejal Pat Davis, quien vio la necesidad de contar con iglesias y refugios de asistencia ante la llegada de miles de inmigrantes en los últimos meses que están siendo liberados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).



"Lo que comenzó cuando estos grupos comunitarios ayudaron, tal vez a una docena de personas cada semana, se ha convertido en cientos cada semana", dijo Davis a medios locales.



El concejal responsabilizó a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por la crisis que se está viviendo en la frontera sur, al no asumir un compromiso como gobierno y afrontar el problema.



"El Gobierno federal ha estado llevando a la gente a la frontera por décadas, pero solo en los últimos meses la Administración cambió su política para ayudar a esas personas a llegar a sus familiares o contactos, abandonándolos en las ciudades y desligándose del problema", apuntó Davis.



Para las personas que no están de acuerdo con la política de la situación que se vive en albergues y refugios, Davis aseguró que el impacto económico es difícil de ignorar.



"Para la ciudad tiene mucho más sentido ayudarlos a subir a un autobús que a construir viviendas durante meses y meses", expresó el concejal.



Como una medida de emergencia ante este éxodo masivo de migrantes, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, y el alcalde de Albuquerque, Tim Keller, anunciaron recientemente que el recinto ferial Expo New Mexico servirá de albergue temporal para los miles de migrantes que llegan a la frontera sur del país para pedir asilo.



Un estimado de más de 1 700 solicitantes de asilo se han refugiado en los albergues de Albuquerque en las últimas semanas, según voluntarios que han coordinado los esfuerzos para alimentarlos, vestirlos y albergarlos antes de viajar a su próximo destino.

En marzo pasado, las últimas cifras disponibles, fueron detenidas 92 607 personas entre los puertos fronterizos entre EE.UU. y México, lo que supuso un notable incremento con respecto a las 66 884 del mes de febrero y las 47 984 de enero.