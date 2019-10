El candidato argentino Alberto Fernández vuelve a abogar por Lula 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El candidato a presidente de Argentina por el opositor Frente de Todos, el peronista Alberto Fernández, volvió este viernes 11 de octubre del 2019 a abogar por la libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y apuntó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por la crisis que vive Ecuador.

En declaraciones a una radio local, Fernández dijo que le parece de "una injusticia superlativa la detención de Lula", preso por corrupción desde abril de 2018.



"Ojalá se avance y se sepa la verdad y se sepa cómo lo encarcelaron injustamente a Lula", dijo Fernández, quien se desempeñó como jefe de Gabinete durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), esta última su compañera de fórmula para las presidenciales del próximo día 27.



Fernández visitó en julio pasado a Lula, quien cumple una condena de 8 años y 10 meses por corrupción y blanqueo de capitales -ratificada en tercera instancia- y también fue condenado a 12 años y 11 meses en un proceso muy similar pero que hasta ahora solo ha pasado por primera instancia.



El expresidente tiene otros procesos abiertos en la Justicia también por asuntos relacionados con la corrupción, pero se ha declarado inocente en todos y se dice víctima de una "persecución judicial" que busca evitar su regreso al poder.

En declaraciones a la radio AM 530, Alberto Fernández también se refirió a la situación de Ecuador, marcada por una de ola de protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno, al que varios sectores sociales exigen que derogue el decreto por el que la semana pasada eliminó el subsidio a los combustibles, una medida de ajuste tomada en el marco de acuerdo crediticio con el FMI.



"La situación en Ecuador merece una reflexión porque finalmente Ecuador estaba cumpliendo exigencias del FMI y el FMI tiene mucha responsabilidad por lo que pasó en Argentina", dijo el candidato presidencial argentino.



Sostuvo que "se eliminó un subsidio a las naftas y explotó Ecuador porque es un país petrolero que duplicó el precio del petróleo en dólares" y "cuando se aumentan los combustibles eso repercute sobre todo".



Fernández también habló de la deuda que Argentina contrajo con el FMI a partir del acuerdo crediticio por USD 56 300 millones firmado el año pasado por el Gobierno de Mauricio Macri y que supuso también un fuerte ajuste fiscal.



En este sentido, advirtió que "Argentina no está en condiciones de hacer más ajustes porque lo que Argentina necesita es recuperar la economía", hundida en recesión desde hace un año y medio.



Fernández señaló que "hay que resolver el tema de la deuda y hacer frente a las obligaciones" pero no "que las sigan pagando siempre los mismos porque eso no es posible y porque Argentina lo que más necesita es recuperar su capacidad productiva".