Alarma en Durán, por incendio en una industria cartonera

La tarea de los bomberos de más de 10 cantones del Guayas continuaba, hasta la tarde ayer, 3 de noviembre del 2020, para apagar el incendio de grandes proporciones en la planta industrial de Productora Cartonera S.A. (Procarsa), en la vía Durán-Tambo.

El personal bomberil había trabajado ininterrumpidamente desde la noche del lunes 2, cuando se inició el fuego.



El Cuerpo de Bomberos de Durán informó que, aproximadamente a las 14:30, se activó nuevamente la alarma 3 del incendio en el kilómetro 6,5 de la vía. Esta vez el fuego se propagó a las bodegas de bobinas de papel, ubicadas en la parte lateral de la sede de Procarsa.



Pasadas las 16:00, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que trabajaba en dos frentes del incendio. “El fuerte viento complica las labores de extinción del fuego”. Las operaciones se coordinaron con los equipos de Durán.

Los bomberos usaron escaleras de 15 pisos y mangueras gigantes. Las unidades se abastecieron de grandes reservorios de agua, instalados para recargarse a través de tanqueros particulares que llegaban de Durán y Guayaquil.



Un helicóptero de la Policía, con un ‘bambi bucket’, participó también en las tareas para apagar el flagelo.



Antes del mediodía, los bomberos informaron que el fuego estaba controlado en un 70%. Personal de la Alcaldía de Durán operó tres retroexcavadoras para mover restos de estructura metálica y las bobinas quemadas. La intención era sofocar todos los puntos calientes para evitar una reactivación.



Pese a ello, por el tipo de incendio y la materia prima -papel y cartón- por momentos, las llamas se reactivaban y causaban nuevas humaredas.



Aunque el humo y las partículas quemadas se esparcieron en la zona industrial del cantón, las operaciones de otras fábricas no se afectaron.



La Cámara de Industrias de Durán, que agrupa a 65 empresas, indicó que la producción no se detuvo a pesar del cierre de vías que se derivó del incendio.

La fábrica cartonera mencionó que se lograron salvaguardar las instalaciones productivas. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Personal de camaroneras, avícolas y gráficas de la zona ingresaron a las instalaciones por vías alternas y no interrumpieron las actividades.



Luis Jiménez Alvarado, vocero del gremio, señaló que las industrias tuvieron facilidades para el tránsito de camiones y de buses que transportan a los trabajadores en los turnos.



Desde la noche del lunes, cuando se inició el fuego, se cerró al tránsito vehicular la vía Durán-Tambo. Esta carretera conecta a Guayaquil y Durán con el sur del país. La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) pidió tomar la vía al­terna Durán-Boliche.



Procarsa es una industria de cartón importante en las cadenas de producción y exportación. Según José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), el sector cartonero depende del 80% de las operaciones de los bananeros. “Son actores

fundamentales en la cadena de valor de la fruta”, dijo.



En el sitio trabajaron más de 400 bomberos de Guayaquil, Daule, Milagro, Yaguachi, Naranjito, Marcelino Maridueña, entre otros cantones. Hasta la tarde de ayer llegaban más refuerzos de otros sitios.



Procarsa informó, en un comunicado, que pese a la magnitud del incendio su complejo industrial de producción no ha sido afectado, sino solo la materia prima que estaba en la bodega y en los exteriores.



La industria mencionó que está evaluando los daños materiales en el interior de la planta. Además, implementaban todas las medidas necesarias para continuar con la producción de cajas de cartón.



La gerencia señaló que así “dan seguridad y tranquilidad a colaboradores y familias que dependen de las operaciones del grupo. Pronto estaremos atendiendo a nuestros clientes”. La firma garantiza las plazas de trabajo para su personal.



El Cuerpo de Bomberos informó que no existen heridos ni víctimas, solo pérdidas materiales en la empresa.