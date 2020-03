Alarma en Bolivia por incumplimiento de cuarentena por coronavirus

LEA TAMBIÉN

El incumplimiento de algunos sectores de la población boliviana de la cuarentena total por el coronavirus, que infectó a 27 personas hasta la fecha, causa alarma en las autoridades que avizoran un inminente impacto sanitario mayor.

“Quedan muchos sacrificios por hacer en esta lucha contra el virus que no será fácil”, arengó en un mensaje por televisión la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, tras constatar la reticencia de algunos bolivianos a suspender actividades y permanecer en sus domicilios.



“Vendrán días tristes, pero les aseguro, les doy mi palabra, que vamos a salir de esta” situación, afirmó Áñez que decretó el pasado domingo el cierre de fronteras y del espacio aéreo bolivianos.



Ante el persistente desacato a la cuarentena total, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, dijo: “pediré a la presidenta que militarice zonas, que se declare estado de sitio por zonas”.



En barriadas populares como Río Seco y Senkata de El Alto, ciudad aledaña de La Paz, los vecinos incumplen la cuarentena. El gobierno difundió vídeos donde se los muestra hostigando a los policías que tratan de restringir la circulación de automotores.



El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, tuvo un comentario lapidario: “si los bolivianos no tomamos en serio esto, no nos va a matar el virus, nos va a matar la estupidez”.

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz (este) , Oscar Urenda, también se sumó temprano al coro de alarmas. “Quiero pedirle a la gente que no se confíe (...), va a llegar el momento que podemos tener miles de casos en Santa Cruz, porque la gente no está haciendo la cuarentena como corresponde”, advirtió.



El departamento de Santa Cruz alberga 15 de las 27 personas infectadas en el país. “Esto es la calma antes de la tormenta. Viene la tormenta y todos debemos estar preocupados y asustados”, alertó Urenda.

La ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, esta prácticamente paralizada. La banca privada atiende con restricciones y la administración pública y privada suspendieron actividades hasta el 4 de abril, cuando las autoridades volverán a evaluar si adoptan nuevas medidas contra el coronavirus. Sólo funcionan hasta mediodía los mercados de abasto al menudeo y los supermercados y plenamente las farmacias.



Bolivia cerró sus fronteras terrestres y su espacio aéreo el fin de semana, salvo a misiones internacionales o humanitarias.