Alan García vuelve al primer plano seis meses después de su muerte

Medio año después de su muerte, el expresidente Alan García volvió este viernes 18 de octubre del 2019 al primer plano en Perú, al conocerse el testimonio de su mano derecha sobre sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht, lo que llevó a sus hijos a romper el silencio.

El exsecretario presidencial, Luis Nava, reveló el 25 de septiembre pasado ante fiscales del equipo especial Lava Jato, que García recibió de Odebrecht cuantiosas sumas de dinero en efectivo, según divulgó el portal IDL-Reporteros, especializado en el escándalo de la constructora brasileña que salpica a cuatro expresidentes peruanos.



“Tengo conocimiento que Jorge Barata en el 2006, en el local de campaña del partido Aprista, le entrega a Alan García entre cinco ó seis loncheras de sesenta mil dólares aproximadamente”, confesó Nava a los fiscales en el penal Castro Castro, donde se halla recluído.



Durante el interrogatorio, Nava detalló que los pagos se realizaron en efectivo en el local de campaña en el distrito de San Isidro, y en Palacio de Gobierno, cuando García ya era presidente.



García, de 69 años, se disparó en la sien el 17 de abril, cuando la policía se disponía a detenerlo en su casa por el escándalo de corrupción Odebrecht. Moriría luego en un hospital, al que fue conducido grave.



Según el relato de Nava, García siguió recibiendo dinero de Odebrecht después de la campaña y ya como gobernante.



Además de los montos para financiar la campaña, Odebrecht le entregó el 31 de diciembre USD 60 000, 600 000 el 6 de abril de 2007 y 20 000 el 27 de septiembre de 2007.



“Reviven a Alan” tituló el diario popular Ojo en portada, sobre las sorpresivas imputaciones de su excolaborador.

Loncheras con dinero



Nava dijo que Barata, jefe de Odebrecht en Perú en esos años, llevaba el dinero en maletines o loncheras de comida. Además del dinero dejaba costosos relojes, como dádivas.



“Tengo conocimiento que esas entregas se las hizo al presidente Alan García en loncheras o maletines, cuando visitaba Palacio”, dijo Nava citado por IDL-Reporteros.



Según el exfuncionario peruano “incluso en una de esas entregas le regaló a García un (reloj marca) Rólex y un PetitFellipe (probablemente se refiere al reloj suizo Patek Phillippe)”.



Los hijos desmienten



Según IDL-Reporteros, Nava también habló sobre el “ destino o la ruta ” del dinero presuntamente entregado por la multinacional brasileña.



“El expresidente me comentó que sus tres hijos Alan Raúl, Luciana y Gabriela del Pilar García Nores estudiaron, durante dos o tres años en el extranjero, en universidades privadas con un costo aproximado de 60.000 dólares anual cada uno”.



Los hijos de García desmintieron a Nava, al asegurar que se trata de una difamación contra su padre para obtener beneficios penintenciarios a costa de una persona muerta.



“Es absolutamente falso”, dijeron en un comunicado Carla, Josefina, Gabriela, Luciana y Alan Raúl García, hijos del expresidente con educación universitaria.



“Es fácil para algunos manchar la memoria de una persona ya fallecida y tratar de ensuciar la educación de sus hijos para conseguir beneficios personales y negociar su libertad”, agregaron.

Coincidiendo con la difusión el jueves de los dichos de Nava, una jueza modificó ese mismo día la pena de arresto domiciliario para Nava, que había solicitado en lugar de la prisión preventiva que cumple desde hace seis meses.



Nava alegó razones de salud y temer por su vida porque, sostuvo, recibió amenazas de muerte en prisión. Ricardo Pinedo, exsecretario personal, de Alan García dijo al canal N de televisión que “ después de seis meses no encuentran mejor argumento de echarle la culpa a un fallecido que no se puede defender ” .



Solo o acompañado, Barata visitó a García en la sede de gobierno 19 veces entre los años de su mandato (2006-2011) , añadió Nava.



“Solo me queda lamentar las falsedades del señor Nava, por quien el presidente Alan García siempre tuvo estima”, escribió de su lado, Roxanne Cheesman, pareja del exgobernante, en un texto que difundió en redes sociales.



Mientras tanto, la fiscalía inspeccionó este viernes el Lima Marina Club, en la costa limeña, donde constataron la existencia de un embarcadero que compró García para estacionar un yate, como parte de la revelaciones de Nava.



Los investigadores sospechan que la adquisición se hizo con dinero de Odebrecht.



Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están investigados los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) , Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) , éste último bajo arresto domiciliario.