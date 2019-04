El expresidente de Perú Alan García se disparó al ser detenido por la policía

LEA TAMBIÉN

El expresidente peruano Alan García es operado de urgencia por herida de bala en la cabeza tras dispararse en su vivienda momentos antes de ser detenido este miércoles 17 de abril del 2019 por la policía judicial en un caso vinculado al escándalo Odebrecht, informó su abogado.

“Esta mañana ha sucedido este lamentable accidente: el presidente tomó la decisión de dispararse”, dijo a periodistas su abogado Erasmo Reyna en la puerta del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, en Lima.



El hospital indicó que García, de 69 años, tiene “una herida de bala en la cabeza” y está siendo operado.



Alan García se tomó una selfie luego de la suspensión de una audiencia el 7 de enero del 2019. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Alan García

“Informamos que su estado es delicado y pronóstico reservado (...) El paciente ingresó al hospital con diagnostico de impacto de bala, entrada y salida en la cabeza”, indicó el ministerio de Salud.



“Rogamos a Dios que le de la fortaleza” para resistir, agregó el abogado.



García, expresidente de Perú entre 1985-90 y 2006-2011, fue detenido en su vivienda limeño del distrito residencial de Miraflores hacia las 06:30 locales (11:30 GMT) .



La policía presentó una orden de detención preliminar judicial hasta por el plazo de 10 días por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo de Odebrecht que investiga una fiscalía especializada.



Alan García calificó ayer, martes 16 de abril, de "especulación" que lo vinculen con los presuntos sobornos que recibió su exsecretario por parte de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.



"Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado", aseguró García en su cuenta de Twitter.