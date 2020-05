Cuatro ajustes más en el informe para la Ley Humanitaria

LEA TAMBIÉN

La práctica de incluir artículos hasta minutos antes de una votación se vuelve recurrente en la Asamblea. En el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario por el covid-19 se hicieron al menos cuatro cambios.

Los últimos ajustes tienen que ver con la tabla para contribuciones de empleados, la supresión de un artículo que permitía que los aportes sean considerados como crédito tributario y una reforma al Código del Trabajo.



Pero la que mayor controversia generó fue otra: la disposición decimoquinta. Allí se estipula que para el cobro de deudas al fisco, durante un año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) “podrá emitir medidas cautelares de congelamiento de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes”, antes de que inicie un proceso coactivo en el plazo de 30 días.



La propuesta consta al final del documento que fue aprobado el viernes 8 de mayo del 2020 con ocho votos de Alianza País (AP), el correísmo y un independiente, en la Comisión de Desarrollo Económico.



El socialcristiano César Rohón, quien se abstuvo de votar, la catalogó como una disposición que atenta contra la seguridad jurídica.



“Señores, ¿qué estamos provocando en el Ecuador? ¿Vamos a entrar a la brava a llevarnos todo de todos? ¿Qué es lo que está pasando con el régimen jurídico del Ecuador?”, increpó a los comisionados.



El socialcristiano indicó que la disposición no constaba en el borrador que tenían hasta minutos antes de la votación, que se dio con seis horas de retraso.



El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz (AP-aliados), adujo que el texto aún puede ser objeto de más ajustes. El informe no tiene carácter de vinculante, pero sirve como una guía para el segundo debate en el Pleno.



Los asambleístas del bloque de la Revolución Ciudadana aseguraron que 500 empresas adeudan USD 1 500 millones al fisco y exigieron el cobro inmediato.



Mientras el PSC y Creo anunciaron que presentarán un informe de minoría, los del correísmo también lograron que el documento mantenga su propuesta de cobrar un aporte del 2% por los bienes en Ecuador de empresas constituidas en paraísos fiscales. Este artículo fue incluido a última hora en el informe que elaboró la Comisión para primer debate.



Libia Rivas, exsecretaria de la Asamblea, señaló que la Ley de la Función Legislativa permite que se hagan ajustes a las normas hasta poco antes de una votación. El texto solo quedará en firme si al menos 70 de los 137 asambleístas lo aprueban.



Consta otra disposición para modificar el artículo 169 del Código de Trabajo. “En la causa establecida en el numeral 6, de imposibilidad de realizar el trabajo por causa fortuita o fuerza mayor, estará ligado al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador”, indica.



Sobre la tabla de aportes de empleados públicos y privados, el informe sugiere como base los sueldos desde USD 2 500 aunque en el borrador recomendaba que se lo haga desde USD 2 000.



Albornoz convocó para hoy, 9 de mayo, a las 12:00, a la Comisión para reconsiderar la votación del pasado viernes.



El Parlamento tiene hasta el 16 de mayo para aprobar, modificar o negar el proyecto de Ley Humanitaria. Si no lo hace entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Para la aprobación en el Pleno se requiere de al menos 70 votos.