Ajustes en el valor del impuesto predial en Cuenca, Santo Domingo y Ambato

Los municipios de Cuenca, Santo Domingo y Ambato hicieron ajustes al valor que se pagará por impuesto predial para este 2020; es decir, habrá un incremento.

En otros cantones, como Guayaquil e Ibarra, no se subirá. Mientras que en Machala se actualizará la información.



En Cuenca, el Municipio revalorizó los predios, por lo que en la mayoría de casos habrá un aumento en el predial.



Silvia Urgilés, directora de Avalúos, explica que no se puede hablar de cuál es el porcentaje que subirá, porque se hace el cálcu­lo en función de la cantidad de bienes que posee un contribuyente.



Una persona que tiene más de una propiedad, por ejemplo, pagará menos respecto de quien solo tenga una. “El valor se establece de acuerdo con la suma acumulada de bienes”.



Para la actualización de la información de los predios se tomaron en cuenta 36 variables. Entre otras la ubicación, valor del suelo y obras de mejoras.



Para el 2020, el Municipio de Cuenca emitirá 313 000 títulos y espera recaudar USD 4,3 millones por predios urbanos y 1,1 millones por rústicos.



En Santo Domingo, el Cabildo informó que por solo este bienio (2020-2021) el ajuste será por la actualización del valor de la tierra y no por la valoración de las construcciones.



El Ayuntamiento contratará una consultoría para realizar un estudio sobre el costo real de los inmuebles del cantón. El proceso durará 18 meses.

Este incremento se aplicará en 13 sectores, en donde hay mejoras tanto en vías como en servicios básicos.



Según el concejal Gonzalo Yépez, el impuesto aumentará entre USD 10 y 12. Ese costo se aplicará en lotes de 200 metros cuadrados de zonas como cooperativas de vivienda.



Pero Yépez asegura que unos 14 000 predios estarán exentos del alza predial. En el cantón hay 31 000 inmuebles catastrados. El año anterior, este impuesto generó USD 7,1 millones de ingresos.



Igualmente, el Cabildo de Ambato subirá un 1,26%. Se espera recaudar USD 10 millones, los cuales representan el 9,85% del presupuesto anual, que asciende a USD 153 millones.



El resto de ingresos se completa con la recaudación de las contribuciones especiales por mejoras, patentes, rodaje y otros rubros que recibe la institución por inversiones, financiamiento, entre otros.



Esta recaudación se destinará a inversión en la zona rural. Entre las prioridades están las obras de agua potable, alcantarillado y vialidad. Otra parte irá para el gasto corriente.



En Guayaquil, el Concejo Municipal aprobó ordenanzas que congelan el impuesto de los predios urbanos y rurales en el período 2020-2021.



La normativa recibió una aprobación unánime de los 15 concejales. La alcaldesa Cynthia Viteri ratificó que el avalúo no subirá el valor de los predios de nadie.



Por este rubro, el Municipio prevé cobrar USD 24 millones, que se destinarán para obras. El presupuesto general es USD 834,8 millones.



Una situación parecida se aplicará en la capital de Imbabura. El 90% de los 102 429 predios urbanos y rurales de Ibarra no registrará incrementos en el predial, asegura Leonardo Bravo, director de Avalúos y Catastro del Municipio.



Como establece el Cootad, el Cabildo actualizó el valor de las propiedades. El 19 de septiembre último, el Concejo Municipal aprobó cuatro ordenanzas que tienen relación con la actualización del avalúo y catastro de los predios y el pago de este impuesto.



Según Susana Rosero, funcionaria de la Municipalidad, el incremento del tributo incidirá en los contribuyentes, cuya base imponible supere los USD 186 000. De esa manera, el Gobierno local aspira a recaudar USD 3 millones, similar a la cifra del año pasado.



En Machala (El Oro), el alcalde Darío Macas manifestó que el 19 de diciembre el Concejo aprobó en segundo debate la Ordenanza para la formación y administración de la información predial, determinación del avalúo de la propiedad y determinación del impuesto predial de los bienes urbanos y rurales del cantón.



Explica que ello significa que se actualizó el valor del avalúo de los predios del casco comercial y zonas regeneradas. Por eso, indicó que no existe un aumento del 10% en los predios urbanos y 15 % en la tasa de recolección de basura.



En cuanto al valor por la recolección de basura, Macas explica que la Empresa Municipal de Aseo se vio obligada a establecer categorías de cobro, como determina el artículo 60 de la Ley Orgánica de Servicio de Energía Eléctrica. También informó que a partir de este año no estará indexada al cobro de la tarifa de servicio de energía eléctrica.



El cobro mínimo del servicio de recolección de desechos será de USD 1,43 y en el caso de quienes pagan más de esa base el valor se calculará de acuerdo con el promedio de los últimos 12 meses.