El ajuste al plazo del contrato ocasional tiene excepciones en Ecuador

El Decreto 858, emitido el lunes 19 de agosto del 2019 por el Ejecutivo, limita el uso de contratos ocasionales en el sector estatal, a fin de cumplir con lo que establece, desde 2017, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

El Decreto señala que esta modalidad laboral solo podrá durar un año y no podrá ampliarse por prórroga.



Esta medida rige desde el 19 de agosto pasado, sin perjuicio de la publicación del Decreto en el Registro Oficial.



Antes, el reglamento a la Ley dejaba abierta la posibilidad de renovar por un año más los contratos de los servidores públicos bajo esta modalidad.



En los considerandos del Decreto se menciona que la Losep establece que el contrato ocasional es una figura que solo puede ser usada de forma excepcional y para cubrir necesidades no permanentes.



Además, la Ley determina que este tipo de contratos no podrá sobrepasar el 20% de la nómina total de las instituciones del Estado.



Pero estas reglas no se cumplieron en el pasado. En el país existen, a la fecha, 72 110 funcionarios bajo esta modalidad (considerados gasto corriente), según datos oficiales a los que accedió este Diario.



Pero se debe considerar que la Losep establece excepciones para el cumplimiento de los límites al uso de esta modalidad contractual.



Por ejemplo, según la Losep, no entrarán en el ajuste personas con discapacidad o funcionarios de entidades de reciente creación hasta que se realicen los respectivos concursos de selección, méritos y oposición. Otras excepciones son los puestos que correspondan a proyectos de inversión o dentro de la escala del nivel jerárquico superior (viceministros, por ejemplo) y mujeres embarazadas, hasta que termine el período de lactancia.



El Decreto tampoco afectará a los funcionarios que llevan más de cuatro años en el sector público hasta mayo del 2017.



El texto, además, especifica que “una vez superado el plazo (del contrato ocasional) se entenderá como necesidad institucional permanente”; es decir, la entidad pública deberá determinar si es pertinente crear un puesto.



Pero Miguel García, titular de la Federación Nacional de Servidores Públicos, cree que no se generarán nuevos cargos fijos, debido al plan de ajuste a la masa salarial, que es parte de los compromisos adquiridos por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Para García, el Decreto “permitirá intensificar la reducción del tamaño del Estado. Ya han salido alrededor de 13 000 servidores públicos que tenían este tipo de contrato este año”.



Carlos labora en el Ministerio de Comercio Exterior desde hace casi cinco años, siempre bajo la modalidad de contrato ocasional. Cuando ingresó a laborar, cuenta que tenía un contrato ocasional y este se extendió por un año más; pero antes de que este cumpla el año adicional, el funcionario pasó a trabajar dentro de un proyecto de inversión que emprendió el Ministerio, también con contrato por servicios ocasionales.



“Antes de que se cumpla el plazo permitido en este nuevo contrato, el proyecto se cerró y volví a otra área, de nuevo como ocasional”.



Carlos cuenta que desde junio se encuentra bajo esa modalidad, “pero siempre con la incertidumbre de que cuando termine el año me quedaré sin trabajo y con el compromiso de pagar la deuda de mi casa”. No esconde su preocupación, además, “porque está por nacer mi segundo hijo, yo soy el sustento de mi casa”, dijo.



Fabricio tiene 28 años, una esposa y una hija. Su principal preocupación al estar con contrato ocasional en el sector público es que tiene una deuda de estudios con el ex IECE, que debe pagar por dos años más.



Él es diseñador gráfico y trabaja desde hace un año y seis meses en una entidad del Frente económico del Gobierno porque los sueldos que le ofrecían en agencias de publicidad privadas eran muy bajos.



El contrato de este funcionario termina en diciembre y ya analiza buscar otro empleo o, quizás, emprender.