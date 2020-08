Viajeros que lleguen al Aeropuerto de Quito con prueba de covid-19 negativa pueden aislarse en casa

LEA TAMBIÉN

Los viajeros que arriben al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito deberán presentar -como requisito obligatorio- una prueba de covid-19 con resultado negativo para poder cumplir la cuarentena de 15 días en su vivienda. Además, los usuarios que lleguen a la capital deben extremar las medidas de bioseguridad y mantener el distanciamiento físico de al menos dos metros.

Quiport -empresa que administra el aeropuerto en Tababela- difundió la información este jueves 13 de agosto del 2020. De acuerdo con los lineamientos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, el requisito estará vigente hasta el próximo 21 de agosto. El protocolo dispuesto por el organismo detalla que, en el caso de los pasajeros en vuelos entre Quito-Guayaquil, las pruebas PCR deberán ser tomadas en laboratorios autorizados hasta 72 horas antes del abordaje.



Si no puede acceder a las pruebas PCR, puede realizarse una prueba rápida en centros autorizados por el Gobierno o, en su defecto, hacerlo en los puntos habilitados en los aeropuertos hasta con 24 horas de anticipación al día y hora de su vuelo. La medida es clara: si el resultado de la prueba da un resultado IGM positivo no podrá viajar hasta que una PCR lo confirme.



Después del 21 de agosto, según detalla Quiport, las muestras serán aleatorias en el aeropuerto de origen.



En el caso de viajeros que lleguen desde destinos internacionales, la presentación de una prueba con resultado negativo también es obligatoria y debió realizarse hasta siete días antes del viaje como máximo. Si el usuario no puede hacerlo en su país de origen, se someterá a la prueba para la detección del covid-19 en Ecuador. El turista debe aceptar la condición antes de su embarco.