El consumo de petróleo volverá al nivel de 2019 en 2023, según la AIE

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El consumo global de petróleo volverá en 2023 al máximo que se alcanzó en 2019 si hay una recuperación económica rápida, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que considera que esta próxima década será la última de crecimiento de la demanda petrolera.

En un escenario en que la recuperación económica tardara más y el producto interior bruto (PIB) mundial no igualara el de 2019 hasta 2023, el consumo de petróleo no volvería al nivel anterior a la crisis del coronavirus hasta 2027, indicó este martes 13 de octubre del 2020 la AIE en la presentación de su informe anual de perspectivas.



Su director general, Fatih Birol, confirmó que "la era del crecimiento (del petróleo) tocará a su fin en los próximos 10 años" e insistió en que para impedir ese aumento hacen falta medidas por parte de los gobiernos.



Birol hizo notar que las ventas de vehículos eléctricos (cuyos motores no utilizan derivados del petróleo) este año serán un 2,5 % del total pero al mismo tiempo los todocaminos (SUV), que por su peso consumen más combustible, representarán un 42%.



Para que se pudiera alcanzar en 2050 un volumen 0 de emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) que limitara el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, la AIE considera que habría que cambiar de forma radical de políticas energéticas en los 10 próximos años, sobre todo para favorecer las energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles.



Entre otras cosas, la producción de hidrógeno debería subir de 0,45 millones de toneladas este año a 40 millones en 2030; las ventas de autos eléctricos deberían pasar de 2,3 a 50 millones de unidades; y la inversión en electricidad limpia debería subir de USD 380 000 millones a 1,6 billones.



Birol subrayó que "la crisis de la covid ha trastocado el sector de la energía más que cualquier otro acontecimiento en la historia y creo personalmente que esta crisis dejará cicatrices durante muchos años".

De acuerdo con los cálculos de la agencia, la demanda energética se reducirá globalmente un 5 % este año, con caídas del 8% del petróleo, del 7% del carbón y del 3% del gas natural, mientras que habrá una ligera progresión de las renovables.