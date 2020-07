El Estado ahorra USD 102 868 al mes por recorte del 50% del salario de altas autoridades

LEA TAMBIÉN

Las 48 altas autoridades del Ecuador, entre presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, reciben desde mayo del 2020 la mitad del salario que percibían antes de la pandemia.

Esto significa un ahorro mensual de USD 102 868 para el Estado y si esta reducción se mantiene hasta diciembre del 2020 este rubro subiría a USD 823 000.



El recorte de los sueldos de los cuatro niveles jerárquicos del sector público se determinó mediante Decreto Ejecutivo 1401 el 8 de mayo del 2020 y entró en vigencia ese mismo mes. Esta medida no implica una disminución de las escalas salariales, aclaró el Ministerio de Finanzas.



En el caso del presidente, Lenín Moreno, su salario pasó de USD 5 072 a USD 2 536. Este último monto equivale a 6,34 salarios básicos unificados, que este año es de USD 400.



En el caso de la flamante vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, este mes de julio recibirá USD 2 434,50 esto es USD 101,50 menos que el primer Mandatario.



El anterior vicepresidente, Otto Sonnenholzner, cobró USD 4 869 hasta abril y en mayo y junio ya sintió el efecto de la medida.



En cuanto a las carteras de Estado, actualmente hay 17 ministros que antes percibían 4 463 cada uno y con este decreto de austeridad pasaron a recibir 2 231, 50.



Tomando en cuenta estos valores, por este grupo de funcionarios se pagaba antes 75 871 mensualmente y ahora no supera los USD 38 000.



Finalmente en el cuarto nivel jerárquico están 28 viceministros que actualmente representan un gasto al mes de casi USD 60 000 y hasta abril era del doble.



Si esta disposición se mantiene hasta diciembre próximo, el Estado no gastará por ocho meses 1,64 millones, sino la mitad: 823 000. Hay que tomar en cuenta que estas remuneraciones no incluyen beneficios adicionales, como decimotercero y decimocuarto.



Adicionalmente, los actuales sueldos y los beneficios de estos cuatro niveles jerárquicos no se refleja en el literal C (remuneración por puesto) del link de Transparencia, que cada entidad debe publicar mensualmente en su página web.



EL COMERCIO consultó al Ministerio de Finanzas por qué no estaban los nuevos valores transparentados y respondió que las instituciones no reflejan información debido a que se trata de una deducción sobre el ingreso de la remuneración mensual unificada exclusivamente para los cuatro niveles, bajo la responsabilidad de las instituciones.



Finanzas recalcó que al pagar la nómina mensual, los funcionarios perciben las remuneraciones con la disminución del 50%.



Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, entidad que controla el cumplimiento de la transparencia de esta información, explicó a este Diario que se están trabajando en nuevos formatos de presentación, con los cuales se pueda evidenciar la reducción de los salarios y de las horas trabajadas (de ocho a seis en el sector público).



Por otra parte, producto de los procesos de optimización del sector público, el número de funcionarios en la decena de niveles jerárquicos superiores bajó en 393. Esto quiere decir que hasta abril pasado eran 5 422 y hoy están 5 029.



Esta caída adicional del personal debería verse reflejada en los siguientes días en los portales web, una vez que los comités de transparencia de cada institución, que forma parte del Ejecutivo, aprueben estas matrices estandarizadas y publiquen la información completa.