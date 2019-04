Agustín Intriago: ‘Trabajaré por un modelo eficiente de servicio público en Manta’

LEA TAMBIÉN

Con 34 años de edad, Agustín Intriago es uno de los alcaldes electos más jóvenes del país. Dice que desde niño tuvo la aspiración de llegar a la Alcaldía, ese anhelo lo concretó el pasado 24 de marzo. Ese día alcanzó 62 483 votos, el 41,8%.

Señala que su gestión no será detrás de un escritorio, sino que el contacto con el ciudadano será permanente. Su administración se enfocará en convertir al Municipio de Manta (Manabí) en eficiente para resolver los problemas de la ciudadanía. Este Diario lo entrevistó en el puerto manabita.



Unas tres o cuatro semanas antes de las elecciones, las encuestas no lo daban como ganador ¿Cómo logró los votos para alcanzar el triunfo?



Yo creo que el trabajo que emprendimos tuvo el resultado, el terreno fue fértil para la semilla que estuvimos sembrando en la campaña.



¿Cuáles fueron esas propuestas?



Las principales fueron orientadas hacia una Alcaldía ciudadana y que Alcalde tenga claro que es un empleado, que trabaja para la gente, que esté cercano a la ciudadanía, que pueda identificar los temas más profundos y que trabaje en un modelo eficiente de servicio público, había que acabar con los modelos caducos.



¿Cómo se traduce esa falta de eficiencia en su cantón?



En un servicio ineficiente en dotación de agua potable, en un servicio ineficiente en el manejo de aguas residuales, en un servicio ineficiente de atención ciudadana, que no ha encontrado un aliado estratégico, como por ejemplo el sector productivo que está basado en la pesca.



¿Cuáles serán sus primeras acciones a partir del 14 de mayo?



Lo prioritario es poner la casa en orden, cambiar el modelo de gestión, hacer que el Municipio funciones bien, que esté optimizado, que esté sistematizado, que sea medible. El poder inaugurar nuevas áreas que no tenemos hasta ahora como una Unidad de Fomento Productivo, de Gestión de Inversiones, una Unidad de Evaluación de la Gestión que nos permita saber si estamos avanzando o no.

¿Cómo está llevando la transición?



Estamos generando relaciones con el Gobierno y estamos también generando relaciones con varios grupos de la sociedad. Nosotros planteamos desde el inicio fomentar una Asamblea Ciudadana para la articulación de opiniones, conocimientos y acciones de la ciudadanía con la estructura administrativa pública.



En las elecciones no logró una mayoría de concejales a pesar de su alta votación ¿Por qué?



Nosotros participamos en estas elecciones sin ninguna estructura consolidada, esas son las que te dan las votaciones en plancha, participamos sin un movimiento o corriente política fuerte, fuimos solitos, con un movimiento local, la primera participación política de este movimiento.



¿Qué significa eso?



Que en Manta la gente vota por candidato.