'Llegué prácticamente muerto y me voy vivo con nuevos pulmones, que siento que Dios me ha dado', dice el alcalde Agustín Intriago antes de su regreso a Manta

Este 28 de diciembre del 2020, el Alcalde de Manta (Manabí) fue dado de alta del hospital Luis Vernaza de Guayaquil. En ese centro hospitalario permaneció durante 10 días en la unidad de cuidados intensivos, tras ser inducido a coma.

El alcalde Agustín Intriago contrajo el covid-19 y se aisló en su vivienda. Pero, fue internado en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Manta por una afectación en sus pulmones. Al pasar los días, Intriago no presentaba mejorías y debió ser inducido a un coma para intubarlo. Luego, fue trasladado a Guayaquil.



En una transmisión en vivo del Municipio de Manta, Rosa Saldarriaga, esposa del alcalde, señaló que el alcalde se recuperará en su vivienda, donde deberá hacer terapias diarias y cumplir con un tratamiento médico. “A primera hora de la mañana, los médicos hicieron pruebas y los resultados fueron buenos. El estado de salud de Agustín, hoy es estable, pero va a necesitar ayuda médica y terapia desde casa”.



Saldarriaga señaló que el alcalde ya no está en la etapa en la que puede contagiar a otras personas. Sin embargo, se tomarán medidas de bioseguridad y los familiares ya se han realizado la prueba para descartar esa enfermedad. “Hoy Agustín al fin se va a casa para reencontrarse con su hija y con su madre como tanto lo ha anhelado”.



Aún se desconoce cuándo regresará a sus funciones como alcalde, pero según el Raúl Castro, vicealcalde del cantón, es posible que la próxima semana asuma sus funciones.



En las redes sociales, el alcalde realizó una publicación en la que agradece al personal médico de Manta y Guayaquil por la ayuda que le brindaron. “Llegué prácticamente muerto y me voy vivo con nuevos pulmones, que siento Dios me ha dado… Gracias a todos por cada oración que elevaron en mi nombre y gracias infinitas a los equipos de médicos que llevaron mi caso”.



También informó que pronto volverá a liderar al equipo de concejales y directores para lograr el desarrollo de la ciudad, especialmente en temas de salud y vida.



Saldarriaga hizo un llamado a la comunidad para que continúen cuidándose y así evitar contagiarse de covid-19. “El virus sigue entre nosotros y ahora más que nunca hay que cuidarse”.