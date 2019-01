Presidenta de la Corte Nacional planea tomar acciones legales por acusaciones en su contra

LEA TAMBIÉN

La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que sí rindió las pruebas teóricas y psicológicas para ocupar el cargo en la Corte. Esto lo dijo la mañana de este jueves 17 de enero de 2019.

Ayer, 16 de enero del 2018, en el programa Agárrate, la periodista Patricia Polea presentó un reportaje de investigación en donde asegura que Aguirre no cumplió con los procedimientos para ser posesionada en el cargo de jueza nacional y que supuestamente no existe registro de que haya rendido las pruebas teóricas y psicológicas.



Aguirre calificó a esas acusaciones como "un pasquín miserable" en su contra. Y dijo que en su momento tomará acciones legales por este caso.



"Haré uso de todos los mecanismos que me provee la ley, porque no voy a permitir que una carrera judicial de más de 30 años, limpia y sin una sola sanción se vea atacada este momento por intereses oscuros de quienes quisieron estar en la terna de la Corte Nacional, para formar parte del nuevo Consejo de la Judicatura".



También añadió que en noviembre del año pasado, la magistrada pidió al Consejo de la Judicatura (CJ) copias certificadas de las notas de la prueba teórica, y los resultados del examen psicológico.



Aguirre señaló que fue el CJ transitorio quien dijo que no existe su examen. "Tuve conocimiento en noviembre que alguien le pidió al Consejo de la Judicatura mi prueba psicológica y teórica y el Consejo de la Judicatura dijo que no existe. El CJ es el responsable de los documentos y archivos de todos los funcionarios judiciales. Ellos son los custodios, ellos son los que deben responder de los documentos que dicen que no existen".