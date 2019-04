Marcela Aguiñaga, Fausto Terán y María Mercedes Cuesta integran comisión para investigar a Elizabeth Cabezas

LEA TAMBIÉN

Los asambleístas Fausto Terán, de Alianza País (AP), Marcela Aguiñaga (exAP), del grupo correísta, y María Mercedes Cuesta, del movimiento FE, integrarán la Comisión Multipartidista que investigará a la presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas. El Pleno de la Asamblea lo decidió hoy, jueves 4 de abril del 2019, con 123 votos a favor, cero en contra y una abstención.

Ximena Peña, coordinadora de AP, propuso la nómina al Pleno. La sesión número 584 fue conducida por la propia Cabezas, con 125 asambleístas presentes, de 137 que integran el Parlamento ecuatoriano.

La instancia deberá investigar a Cabezas por una denuncia presentada desde el grupo correísta. La asambleísta Amapola Naranjo planteó el caso, con base en un audio filtrado, en el cual se escucha a la Presidenta de la Legislatura, en una conversación telefónica.



Supuestamente se trataría de un diálogo con la ministra del Interior, María Paula Romo, en relación a una votación, para que no se trate en la Asamblea la denuncia hecha por el correísmo en contra el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, respecto a presuntas irregularidades en la empresa offshore 'Ina Investment Corporation' creada en el 2012 por su hermano, Edwin Moreno Garcés.



"Yo jamás me enteré que se había formado esa empresa offshore", aseguró Lenín Moreno el 2 de abril del 2019, entrevistado por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER). "Mi hermano hace la empresa offshore a pedido de quien le debía dinero para poder pagarle en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador. ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada, porque mi hermano no es empleado público; él puede tener las empresas offshore que él quiera; es más, cuando le terminaron de pagar el dinero, él pidió que le saquen de la empresa y verdaderamente así sucedió, mi hermano ya no está ni estuvo durante todo ese lapso en la empresa; es decir cuando se hizo adquisición de cosas".



La Comisión Multipartidista, integrada por Aguiñaga (afín al correísmo), Terán (del partido de gobierno) y Cuesta (independiente), tendrá un plazo de 10 días para entregar un informe al Pleno, después de analizar las pruebas y procesar los descargos de la Presidenta.



El procedimiento, que consta en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es el mismo que se siguió en contra de Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (exAP) y Ana Galarza (Creo), quienes fueron destituidas entre noviembre del 2018 y febrero del 2019 del Parlamento de Ecuador.