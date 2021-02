La falta de agua potable y otros servicios motivó al cierre de calles en Esmeraldas

Moradores de los barrios del sur de Esmeraldas cerraron la vía que conduce hacia Atacames para solicitar que se les dote de agua potable y otros servicios básicos. Hasta la tarde de este lunes 22 de febrero de 2021, un grupo de protestantes mantenía bloqueado el acceso a esa zona de la provincia. Quemaron llantas y obstaculizaron el paso vehicular con palos y barricadas.

Los habitantes piden una mejor dotación del líquido vital, obras de asfaltado de calles y redes de alcantarillado.



Lenin Fuentes, uno de los moradores, dijo que el agua potable nunca llega al sitio y que pese a sus reiterados pedidos no les atienden. Los habitantes del sector Lucha de los Pobres se concentraron en una de las vías de acceso a la refinería de Esmeraldas, pero más adelante también había tramos cerrados por motorizados.



Luis Nazareno dijo que no es posible que en plena modernidad les envíen agua en tanqueros y por días. Por ello, solicitaron la presencia de las autoridades del cantón. Hasta ahí llegó el vicealcalde, Silvio Burbano, quien escuchó algunos de los requerimientos. Luego lo hizo Víctor Estupiñán, gerente de la mancomunidad de Agua Potable.



Los ciudadanos contaron que a sus zonas llegan otras personas que venden agua en los tanqueros, cuando eso no está permitido. Estupiñán acusó a la anterior administración del Municipio por no administrar los recursos para construir el sistema integral de agua potable por USD 130 millones.



En un comunicado, la alcaldesa Lucía Sosa respondió que los reclamos deben ser dirigidos a las empresas que fueron contratadas para ejecutar la obra de agua potable. Esta debió entregarse en el 2018 y aún registra varias prórrogas.