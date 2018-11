Agua de la ducha, lavabo y reservorio de celda de Glas se analizarán como parte del proceso de solicitud de hábeas corpus

LEA TAMBIÉN

Los técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) serán los encargados de analizar las muestras de agua de la ducha, lavamanos y reservorio de la celda donde se encuentra recluido el exvicepresidente Jorge Glas.

Los resultados serán entregados a los tres jueces de la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi que decidirán si conceden o no el hábeas corpus al ex segundo mandatario.



Las muestras del líquido vital fueron recolectadas en la cárcel regional de Latacunga con la presencia de técnicos de la Dirección Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Latacunga. Además de funcionarios del Ministerio de Justicia, la Procuraduría del Municipio y otras direcciones ministeriales del Estado la tarde del martes, 27 de noviembre de 2018.



“El acta con los resultados serán entregados a los jueces. Nosotros damos a la cárcel ocho litros por segundo por pedido expreso y bajo estudio de los administradores de la cárcel”, aseguró el director de la Dirección Municipal de Agua Potable, Byron Avilés.



Otra de las actividades que realizaron los funcionarios en el Centro de Rehabilitación de la Latacunga fue la inspección ocular a la planta de procesamiento y distribución de alimentos. Allí se revisó los métodos de higiene, del personal a cargo de la preparación y suministro de la comida que se entrega a los reclusos del Centro de Rehabilitación. También se tomaron muestra de los alimentos proporcionados a los reclusos y a Glas.



Asimismo se levantó un informe sobre el estado de la basura y la seguridad de Glas. La sentencia que emitirán los jueces será por escrito y si es favorable al ex vicepresidente permitiría que este retorne a la Cárcel 4 de Quito de la cual fue sacado la noche del domingo, 21 de octubre del 2018.