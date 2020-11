Carreras de Agroecología, Biocomercio y Arquitectura Sostenible se ofertan en Ikiam para desarrollar la Amazonía

Agroecología, Biocomercio y Arquitectura Sostenible son las nuevas propuestas que se incluyeron en la oferta académica de la Universidad Regional Amazónica Ikiam.

Las tres especialidades de pregrado fueron ideadas con el fin de formar expertos en áreas claves para el desarrollo productivo de esta región, en donde ha surgido todo tipo de emprendimientos y se busca generar una mayor conciencia en el cuidado de su ecosistema.



Las carreras se crearon en el 2018 y las primeras promociones están a pocos niveles de culminar su ciclo formativo. Así lo comenta Wilfrido Franco, rector de esta institución.



“Son carreras que atañen a necesidades básicas de la sociedad y economía. Por ejemplo, en Biocomercio se busca darle el valor agregado del marketing a varios proyectos. Lo que nos interesa es transformar los productos de la biodiversidad en bienes y servicios”, indica Franco.



Para cumplir ese objetivo, agrega el rector, la universidad ha trabajado en proyectos que buscan impulsar diferentes productos que se dan en la región amazónica -hasta en las pequeñas chacras- como la balsa, la yuca, entre otros. “Podemos promover el cultivo de la balsa en la chacra y también el establecimiento de una planta industrial que transforme la balsa aquí mismo en la Amazonía”.



Amr Rawdan, docente y director de Biocomercio, explica que precisamente ese es el objetivo de esa carrera: ayudar a los estudiantes a que obtengan un mayor aprovechamiento posible de la biodiversidad.



“Ecuador es el país más biodiverso por cada metro cuadrado en el mundo. La carrera fue creada para aprovechar esa biodiversidad, pero de una manera sostenible. Porque hay perfiles profesionales incompletos, como biólogos que no entienden mucho de la economía. Se necesita un perfil mixto”, indica Rawdan.



El objetivo es formar profesionales que no solo conozcan sobre biodiversidad sino también de marketing sostenible, desarrollo de nuevos productos, administración de bioemprendimientos y turismo sostenible.



Como parte de los resultados, la universidad impulsa el proyecto de una incubadora de emprendimientos de la Amazonía, que se han incrementado en los últimos años. “Queremos darle un plus a la Amazonía, por eso estamos muy enfocados en la reactivación económica con diferentes proyectos”, agrega Rawdan.



Una meta similar la tiene la especialidad de Arquitectura Sostenible, a cargo de la docente Miriam Larco. “La construcción es la actividad humana que causa más impacto nocivo al medio ambiente. Entonces es importante formar esta conciencia ambiental y social”, señala la docente.



Para dar continuidad a esa formación se implementará una Maestría en Arquitectura Sostenible, en alianza con una universidad del extranjero, desde el próximo año (2021).