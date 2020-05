Agricultores del Litoral recorren siete provincias para entregar donaciones por la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

Una parte de las cosechas de plátano, yuca, verde, frutas y otros productos que no comercializa un grupo de agricultores de la Costa sirvió para armar canastas que se han repartido a familias de escasos recursos de Guayas, Manabí, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Imbabura y Pichincha.

La idea de entregar estos insumos sin costo alguno y en medio de la emergencia sanitaria surgió de la Unión de Asociaciones Agropecuarias Montuvias y Campesinas del Ecuador (Conapmon).



Los productores decidieron desde marzo pasado elaborar pequeños kits para entregarlos a quienes se han quedado sin ingresos para alimentarse durante la cuarentena y que aún no han recibido ayuda estatal. Tras el anuncio de la emergencia en todo el país adecuaron un centro de acopio en Guayaquil para organizar lo que tenían para donar y empezar los recorridos.



Nicolás Tigua, presidente de la Conapmon y uno de los promotores de la iniciativa, contó que su aporte busca dar un alivio a las familias que no comen bien en estos días por falta de dinero, volviéndolos más vulnerables a contraer el nuevo virus. “Con la poca utilidad que tenemos estamos armando estas donaciones. Es algo que nos nació del corazón”.



El plan empezó con la repartición de productos en las zonas rurales de Guayaquil (Guayas). Luego, y con la ayuda de otros agricultores asociados, emprendieron un viaje por otras provincias. Hasta este jueves 14 de mayo del 2020, han distribuido 3 650 canastas.



“Nos han llamado a decir que no tienen alimentos. Y como no estamos enfermos, queremos ayudar a la gente que lo necesita”, indicó Tigua.



Se refirió a las últimas visitas previstas para este día en algunos barrios del sur de Quito. Mañana continuarán su viaje luego de reunirse con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería para abordar esta situación y presentar su propuesta para ayudar a más familias.



“Nos ha gustado servir. Nos hemos dado cuenta en los diferentes cantones que hay familias pobres a las que no les llega nada. Solo queremos aportar con un granito de arena”, señaló Miguel Pin, otro de los agricultores que es parte de este recorrido. Él vive en el cantón 24 de Mayo, de Manabí, y produce verde, yuca, naranjas y elabora quesos que también se incluyeron en las donaciones.