Los 3 investigados por ataque a guardias no se presentaron ante Fiscal

Los tres integrantes de una familia debían presentarse en la Fiscalía en Guayaquil este lunes 13 de agosto de 2018 a diferentes horas, a las 14:00, a las 15:00 y a las 16:00, pero no lo hicieron. El abogado Pedro Buitrón confirmó la salida del país de los tres hombres investigados por la agresión a dos guardias de seguridad en una urbanización privada del norte de Guayaquil, la tarde del domingo 5 de agosto.

En su despacho, Buitrón, defensor de los investigados, informó este lunes que “ellos no conocían que tenían que rendir una versión libre y voluntaria”. Y que, según él, recién este día se autorizó a los abogados de la firma jurídica para ingresar al proceso investigativo.



Además, Buitrón aseguró que “en los actuales momentos no existe una medida cautelar de orden personal y real en su contra, es decir no existe un pedido emitido por un juez de garantías penales que prohíbe la salida del país de los señores”.



Pero los abogados del estudio jurídico Ulloa & Asociados, que representa a los guardias, informaron que la citación de la Fiscalía fue notificada el miércoles 8 de agosto del 2018, a las 15:00. En ella se informa a las autoridades de Migración que existía un impedimento para salir del país. El registro de salida de uno de ellos hacia Perú se produjo a las 22:20 de ese día.

Steven Reyes, abogado de los guardias, publicó el impulso de la Fiscalía “con el carácter de urgente” donde se pide oficiar al Jefe del Servicio de Apoyo Migratorio, a fin de que “se sirva notificar a todos los puestos fronterizos del Ecuador, sean aéreos o terrestres para impedir se ausenten los ciudadanos”.



Los abogados de los guardias adelantaron que si los agresores no se presentaban a declarar este lunes en la Fiscalía, solicitarían la prisión preventiva. Las tres personas estaban citadas para rendir su versión esta tarde, pero su defensor dijo que solicitará que se señala una nueva fecha y hora.

Un video documentó la violenta agresión a los guardias. En él se observan puñetes, puntapiés, golpes con un tolete, un ventilador, una cafetera, una silla, etc. El fiscal que conoció el caso consideró que lo ocurrido fue una 'contravención'. El hecho generó indignación en redes sociales. La Fiscalía abrió una investigación al Fiscal y a otros funcionarios, al tiempo que los abogados de los guardias presentaron una denuncia para que el caso se investigara como una tentativa de homicidio.

Pedro Buitrón, abogado de los tres hombres investigados, presentó capturas de pantalla del sistema informático del IESS, con una evaluación médica a los guardias. Foto: EL COMERCIO



Para Buitrón, “por casualidad estos sucesos imprevistos que se realizaron se han sobredimensionado”. El abogado de los tres hombres que ahora están fuera de Ecuador entregó un pronunciamiento a nombre de la familia que defiende: “En defensa del honor y dignidad se enfrentó con los señores guardia de seguridad debido a imprósperos recibidos en contra nuestra, también fuimos agredidos, en ningún momento teníamos la intención de realizar actos de violencia o causar daños a ninguna persona, dejamos constancia que por mutuo acuerdo con los señores guardias aceptamos no continuar con el proceso y recibir en su defecto una cantidad para cubrir gastos de salud” (sic).



Añadió que los dos guardias fueron atendidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) y se les dio un día de descanso.