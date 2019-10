Agresor de la mezquita de Bayona quiso vengar la destrucción de Notre Dame

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El octogenario ultraderechista que este lunes 28 de octubre del 2019 hirió de bala a dos personas a la entrada de la mezquita de la ciudad vascofrancesa de Bayona, sobre el que hay dudas de su estado mental, ha explicado a la policía que con su acción pretendía vengar "la destrucción de Notre Dame", que atribuye a musulmanes.

Claude Sinké, que fue rápidamente detenido, afirmó a los policías que lo interrogaron que no tenía intención de matar a nadie y que su objetivo era "vengar la destrucción de la catedral Notre Dame de París" de la que responsabiliza a "miembros de la comunidad musulmana", explicó este martes el fiscal de Bayona, Marc Mariée.



Todos los elementos conocidos de la investigación sobre el incendio de la catedral de París en abril apuntan a que tuvo un origen accidental, pero eso no ha impedido que por las redes sociales circulen diversos rumores, en particular los que acusan a musulmanes de un acto provocado.



Mariée hizo hincapié durante una conferencia de prensa en que las declaraciones de Sinké, al que se le requisaron en su domicilio granadas y armas (practicaba el tiro deportivo), contienen incoherencias y por eso estaba siendo examinado este martes por un psiquiatra para determinar si se le puede considerar penalmente responsable.



El 15 de abril del 2019 la catedral de Notre Dame fue presa de un incendio. Las investigaciones apunta que esto fue un hecho accidental. Foto: AFP

Por ahora la investigación no tiene carácter terrorista, aunque la Fiscalía de Bayona está en contacto con la Fiscalía Nacional Antiterrorista de París por si hubiera cambios.



El agresor, que tiene 84 años y fue candidato en 2015 por el partido ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen, roció con carburante la puerta de la mezquita, le prendió fuego y disparó contra dos hombres, de 74 y 78 años, que resultaron gravemente heridos y que este martes seguían hospitalizados, aunque sus vidas no corren peligro.



Las fuerzas del orden le siguieron la pista y lo detuvieron al llegar a su domicilio en Saint Martin de Seignaux, a una docena de kilómetros de Bayona.



Los agentes lo redujeron cuando trataba de empuñar un revólver. En su casa, además de armas, encontraron un correo dirigido a la Fiscalía de Dax para presentar una denuncia contra el presidente francés, Emmanuel Macron.



Macron reaccionó el mismo lunes al ataque de la mezquita con un mensaje de condena firme en el que insistió en que se compromete a hacer lo posible para castigar a los autores y "proteger a nuestros compatriotas de confesión musulmana".