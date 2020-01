El agresor del cuchillo que mató a un hombre al sur de París tenía problemas mentales

LEA TAMBIÉN

El individuo que acabó este viernes 3 de enero 2020 con la vida de una persona y dejó otros dos heridos en un ataque con cuchillo en Villejuif, al sur de París, padecía problemas mentales, según fuentes cercanas a la investigación citadas por la cadena 'BFM TV'.

Al hombre, identificado en la prensa gala como Nathan C., de 22 años, se le encontraron objetos vinculados a la religión entre sus efectos personales pero no había sido fichado previamente por radicalismo sino por delitos comunes.



La investigación ha sido asumida hasta el momento por la fiscalía de Créteil y la Policía judicial del departamento de Val-de-Marne, y no por la fiscalía nacional antiterrorista.



La fiscal de Créteil, Laure Beccuau, explicó este viernes a los medios que la prioridad ahora es identificar al agresor y recoger los testimonios de testigos para comprender las motivaciones del sujeto.



Según los primeros indicios, el agresor acuchilló a varias personas en el parque de Altos de Bruyeres poco antes de las 14:00 hora local (13:00 GMT) y posteriormente se dirigió hacia un centro comercial en LHay-les-Roses con la intención de continuar su ataque.



Allí intervinieron los agentes de policía, alertados por la llamada de un ciudadano sobre lo que había sucedido en el parque, lo que obligó a confinar a cientos de personas que se hallaban en el centro comercial en ese momento.



Artificieros de la Policía se desplazaron al lugar ante la sospecha de que el hombre neutralizado portase un cinturón de explosivos, algo que fue descartado posteriormente.



Una persona murió en el ataque y otras dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad pero ya fuera de peligro.



El presidente francés, Emmanuel Macron, se solidarizó con las víctimas y sus familiares en un mensaje en Twitter donde indicó que Francia continúa su combate por la seguridad de los franceses.



"El año comienza en duelo por el drama de Villejuif. Mi apoyo a las víctimas del ataque, a sus familiares y a las fuerzas del orden. Seguimos con determinación la lucha contra la violencia ciega y nuestro combate por la seguridad de todos los franceses", escribió.



En redes sociales, algunos dirigentes del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (antiguo Frente Nacional) criticaron que el ataque no fuera inmediatamente calificado de terrorista, si bien los primeros indicios no permiten establecer este punto y las autoridades han optado por comunicar con prudencia.



"Sus puñaladas estuvieron acentuadas por gritos de Allahu Akbar (Dios es grande)", puso en Twitter uno de los principales cargos del partido, Jean-Lin Lacapelle junto a una foto del supuesto agresor muerto, pero ninguna de estas informaciones ha sido confirmada por las autoridades.