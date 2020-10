Emilia, una niña de 4 años, fue agredida por su padrastro; estuvo en coma 4 días y se confirmó su deceso el 28 de octubre del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Emilia tenía politraumatismos y una lesión en el cráneo que la dejó en coma por cuatro días. Además, tenía lesiones compatibles con agresión sexual y sustancias psicotrópicas en su sangre. La niña, de 4 años, fue diagnosticada con muerte cerebral y falleció la tarde de este miércoles 28 de octubre del 2020, en las instalaciones del Hospital Baca Ortiz, en Quito.

Las investigaciones determinaron que los golpes fueron propinados la noche del sábado 24 de octubre del 2020, por el conviviente de su madre, un hombre extranjero de 31 años. Él permanece detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba.



En el parte policial se dice que la pequeña llegó en estado crítico al Hospital de Niños Alfonso Villagómez, cerca de las 19:00. El hombre que la llevó le dijo a los paramédicos que la niña se cayó al jugar en la cama, pero las lesiones que presentaba eran incompatibles con lo que él describía.



“El equipo médico actuó rápidamente. Cuando notaron el tipo de lesiones que tenía la niña, consistentes con violencia infantil, llamaron al 911 y el hombre fue detenido”, dice Cristian Cordero, un abogado riobambeño que aceptó representar gratuitamente a la familia paterna de la víctima.



El hecho ocurrió en el interior de una casa precaria, en el sur de Riobamba. La menor dormía en una misma habitación con su madre, su conviviente y un niño de 9 años, hijo de él. Este detalle lo entregó el abogado.



En la habitación solo había colchones en el piso, ropa almacenada en bolsas y casi ningún mueble. Peritos de la Fiscalía de Chimborazo y de la Policía Judicial ingresaron al inmueble el martes 27 de octubre, para realizar una pericia, pero sospechan que la escena fue alterada y limpiada por alguien con acceso a la vivienda.



Las autoridades desconocen el paradero de la madre de la pequeña, una mujer de 21 años. “Ella no me permitía ver a la niña. La última vez que la vi con vida fue el 6 septiembre. Mi chiquita no quería quedarse con ella, tenía miedo. Le dije a la mamá que me la diera, pero ella no aceptó”, cuenta Nancy Guevara, abuela paterna de Emilia.



La mujer lloraba cuando le notificaron de la muerte de su nieta. Recuerda que su personalidad alegre cambió cuando hace tres meses falleció su padre víctima del covid-19.



“Cuando mi hijo murió, la mamá se la llevó enseguida e inició la relación con ese hombre”, contó Guevara.



El agresor fue acusado por la Fiscalía por lesiones con agravantes, pero los cargos ahora se cambiarán y será acusado de femicidio. Además, las autoridades lo investigan por violación sexual.



“Sospechamos, por el informe médico, que a la niña le hacían ingerir drogas y que era constantemente maltratada debido a que tenía lesiones anteriores. Trabajaremos conjuntamente con la Policía hasta que se haga justicia”, dijo Cordero.