Rechazo por agresión a profesora, en medio de su clase, en plantel de Quito

Insultos y amenazas recibió una docente de un colegio del sur de Quito, de parte de una madre de familia, en un salón de clases, frente a sus estudiantes. En un video de menos de un minuto, que está en las redes sociales, se observa que la mujer ingresa al aula y a gritos le dice a la profesora: “Usted está para educarles a ellos. No para enseñarles mala educación”.

En la filmación, la madre aparece desafiando a la profesora. “No sabe con quién se está metiendo, le voy a poner una demanda, v...”. La docente les pregunta a los alumnos si están a favor de lo que pasa y en coro responden que sí. La madre le dice que por ser educada no le “lanza dos chirlazos”.



“La escena es terrible”, señala Sybel Martínez. “Cualquier problema que cause malestar debe manejarse con normas básicas de respeto”, enfatiza la directora de la Organización Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.



Martínez subió el video en su cuenta de Twitter para que la gente reflexione sobre “el tipo de ejemplo que los adultos les dan a sus hijos. Tenemos la obligación de ser buenos modelos de comportamiento, aplica para todo, mucho más si formas parte de una comunidad educativa”.



La abogada se pregunta ¿cuándo esta maestra perdió el respeto de sus alumnos? En el video, la madre de familia que irrumpe en el salón de clases pregunta a los chicos presentes: “¿Esta es una vieja atrevida?”. Los menores contestan que sí. Cuando la profesora les consulta si están de acuerdo con lo que ocurre, todos dicen que sí.



Cuestiona Sybel Martínez qué pasa con los controles de acceso de extraños a las instalaciones del colegio. “Ahora es una madre que ingresa al aula e insulta a una maestra. Otro día podría ingresar alguien armado”.



La comunidad educativa debe conversar sobre la forma en que están resolviendo sus conflictos. “No sabemos qué llevó a la madre a actuar así, pero hay que rechazar la forma en que reaccionó. Los conflictos deben resolverse de modo no violento, hay rutas y protocolos”.