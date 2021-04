Alertas por aglomeraciones en jornada electoral disminuyeron a la mitad en Santo Domingo de los Tsáchilas

En Santo Domingo de los Tsáchilas se reportaron apenas ocho novedades por aglomeraciones en los recintos electorales. La jornada de este 11 de abril de 2021 se cumplió sin tantos sobresaltos, según las autoridades, que hicieron un balance hasta este mediodía. El ECU 911 levantó un informe preliminar.

Ahí se detalla que en el cantón Santo Domingo, las alertas por el exceso de personas se produjeron en 11 avenidas y calles circundantes a las unidades educativas Mentor Gamboa, María Eugenia Durán, Ruperto Yerovi, Madre Laura y Federico González Suárez.



Mientras que en el cantón La Concordia se reportaron similares inconvenientes en seis calles y arterias principales aledañas a los colegios y escuelas La Concordia, Portugal y Provincia de Esmeraldas. El jefe del ECU 911 en la provincia, Juan Carlos Suárez, dijo que hubo una disminución de un 50% en las emergencias de los comicios con relación al pasado 7 de febrero de 2021. En la jornada pasada se presentaron 34 eventos y en la actual fueron 17.

Los sufragios se receptaron sin mayores inconvenientes. Foto: EL COMERCIO



La mayor parte de los reportes fueron de ciudadanos que pidieron presencia policial para que se intervenga en los sitios con exceso de personas. Además, se solicitó que se despeje a comerciantes que no respetaron la disposición de no ubicarse en las afueras de los recintos electorales. También se reportó una agresión verbal y una emergencia clínica.



En el informe preliminar no se recogen casos de detenciones de personas con boletas de apremio ni por citaciones. De acuerdo con el titular del ECU 911, Juan Carlos Suárez, en esta ocasión las personas no se concentraron en grandes cantidades como sucedió en la primera vuelta. El pico más alto de la jornada ocurrió al mediodía.



En las elecciones anteriores, en cambio, las mayores aglomeraciones empezaron desde temprano y continuaron al alza hasta las 11:00. La tarde de este domingo, fueron pocas las personas que acudieron a votar. En algunos recintos, los delegados de las juntas receptoras conversaban en las puertas ante la falta de votantes.



El ECU 911 mantiene la vigilancia en los establecimientos educativos con un total de 40 cámaras. El monitoreo seguirá hasta que se termine el procesamiento de las actas electorales.



Para el balotaje, en tierra Tsáchila están convocados 377 727 electores que deberán sufragar en 134 recintos electorales y en 1163 juntas receptoras del voto (JRV).