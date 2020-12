Aglomeraciones continuaron en el Centro de Quito, el día de la Navidad

Un alto flujo de peatones y comerciantes informales se concentró en las calles Imbabura, Chile y Mejía, en el sector de El Tejar, en el Centro Histórico de Quito. Esa imagen contrastó con la baja afluencia de personas en la zona comercial del norte de la capital, en el día de Navidad.

A las 10:30 del pasado viernes 25 de diciembre de 2020, unos 15 vendedores informales se instalaron en la acera de la calle Imbabura. Ofrecían frutas, ropa, zapatos, bebidas granizadas y alimentos preparados. Otros vendedores se instalaron en la Chile, pese a la presencia de los agentes metropolitanos. “Luchamos para salir adelante. No es como los años anteriores y se vende poco”, manifestó Mariela Carpio, una comerciante de camisetas y pijamas, quien se ubicó en la intersección de la Chile e Imbabura. Otros vendedores de relojes y juguetes se quejaron por las bajas ventas en esta temporada navideña.



La queja se repetía pese a la presencia de un alto número de compradores. David Rosero, dueño de un puesto en el centro comercial Ipiales, en el que distribuye calzado deportivo, dijo que en los últimos días se han producido bastantes aglomeraciones. “No me he enfermado, pero otros compañeros sí contrajeron coronavirus. Siempre proporciono gel o alcohol a mis clientes”, contó.



Cerca del mediodía, en las inmediaciones del Centro Comercial Hermano Miguel, también en El Tejar, se vio un gran número de personas que llevaban bolsas con ropa, calzado o juguetes. Algunos estibadores bajaban presurosos por la calle Mejía, mientras cargaban uno que otro electrodoméstico.



Algunas familias trataban de alejarse de los tumultos. Se desinfectaban las manos con alcohol de forma insistente. “La situación del covid-19 es dura, pero me aferro a la voluntad de Dios, siempre camino con fe”, declaró John Guanoluisa compró prendas de vestir para sus padres y hermanos.



Algunas personas salieron más temprano de sus casas para adquirir regalos navideños y evitar la acumulación de gente. “La ropa está más cara que el año pasado. Pagué USD 50 por una camisa y un pantalón. El año pasado, las mismas dos prendas costaban USD 35 como máximo”, contó Marjori Indio. De igual forma, Guadalupe Pilahua llegó a las 08:00 a El Tejar. Hizo las compras lo más pronto posible, para no estar en medio del tumulto.



Más desorden se produjo en las inmediaciones del mercado de San Roque. Decenas de vendedores caminaban en la calle Loja, frente a los agentes metropolitanos que patrullaban en el sector. Lo mismo ocurrió en la calle Rocafuerte, desde la plaza de Santo Domingo hasta la calle Imbabura.



Sitios como la Plaza Grande o la plaza de San Francisco, en cambio, lucieron más holgados. Esta situación de excepción en el Centro fue, en cambio, el factor común en el norte de la capital, en lugares normalmente muy concurridos.



Pocas personas acudieron a los centros comerciales de la zona financiera del norte para hacer compras. El bulevar de la avenida Naciones Unidas se encontraba casi desolado, cuando ya era el mediodía.



La Carolina sí tuvo visitantes, en pocas cantidades. Se vio a personas paseando a pie o en bicicleta por los senderos del parque. Se mantiene la prohibición del uso de las canchas deportivas y de la zona de juegos infantiles de este y todos los parques metropolitanos.



Controles

​

En este feriado de Navidad, las entidades de seguridad mantienen operativos de control para verificar el cumplimiento del toque de queda y las medidas de bioseguridad: reuniones con máximo 10 asistentes, aforo reducido en restaurantes del 30% para las áreas comunes de su infraestructura, distanciamiento y uso de mascarilla.



La Intendencia General de Policía de Pichincha informó que durante la noche del 24 y madrugada del 25 se realizaron operativos. En esas jornadas, las autoridades suspendieron tres reuniones que contaban con alrededor de 25 personas, que no usaban mascarilla ni mantenían distanciamiento físico. Estas fiestas no autorizadas se generaron en el sector de la Kennedy y Dammer, en el norte de la ciudad.



La entidad también informó que hubo controles en el sector de La Mariscal, centro-norte de Quito, para verificar que se cumpla el cierre de locales antes del toque de queda y el aforo reducido. No se registraron problemas en la zona.



Desde el 18 de marzo (al inicio de la emergencia sanitaria) hasta el 23 de diciembre, la Intendencia ha realizado un control en 47 021 establecimientos, con un total de 279 clausuras y 826 eventos suspendidos.



César Díaz, secretario general de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito, informó que el 24 de diciembre se realizaron en total 30 operativos en las nueve administraciones zonales, con el cuerpo de agentes de control.



Los funcionarios suspendieron una fiesta clandestina que se desarrollaba en el valle de Los Chillos. En varios puntos de la capital se retiró a un total de 31 personas que bebían licor en la calle. Además, se suspendieron 1 352 ventas ambulantes en diversas zonas de la capital.



La Agencia Metropolitana de Control (AMC) indicó que se abrieron cuatro actos de inicio de sanción contra ciudadanos que libaban en un espacio público en la parroquia Nayón. Recordó que en esta temporada están en vigencia la ley seca y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.



La entidad señaló que en el sector de la Kennedy, en el norte, se sancionó a un establecimiento por no presentar una Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas vigente; asimismo, este lugar se encontraba operando pese al toque de queda, por lo que se le exhortó a que cerrara.



Otros inconvenientes se generaron en Quitumbe. Allí, pese a las restricciones que existen, se encontró a ciudadanos consumiendo licor en el espacio público. Se iniciaron cuatro procesos sancionatorios.