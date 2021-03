Aglomeraciones en canchas deportivas y fiestas clandestinas en Quito

Aglomeraciones en canchas y fiestas clandestinas fueron intervenidas en la noche del viernes 12 de marzo de 2021 por las autoridades de control durante un operativo interinstitucional en el Distrito Metropolitano de Quito.

El control se realizó en los distritos más conflictivos como Eugenio Espejo, La Mariscal, Manuela Sáenz y también en el cantón Rumiñahui, según informó la Intendencia de Policía de Pichincha. En los operativos conjuntos también participa personal de la Policía Nacional y de la Agencia Metropolitana de Control del Municipio de Quito.



Uno de los operativos se realizó en el sector de La Ecuatoriana, en el distrito Quitumbe, donde las autoridades suspendieron un evento deportivo no permitido, en el que se encontraban aglomerados más de 50 ciudadanos en una cancha. En la intervención, se evidenció el consumo de bebidas alcohólicas, las cuales fueron decomisadas y el local clausurado.



En este mismo distrito, en el sector de la Ciudadela Ibarra, los agentes de control intervinieron en una fiesta clandestina dirigido a mujeres que se había convocado para el viernes 12 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.



Las autoridades suspendieron el evento no permitido en el que se encontraban al menos 60 ciudadanos aglomerados y sin las medidas sanitarias de prevención de contagio. En el lugar se evidenció un alto consumo de bebidas alcohólicas. Según información de la AMC, es la tercera vez que este local ha sido clausurado.



En el circuito Universitario del distrito Eugenio Espejo se clausuró un establecimiento que funcionaba como bar y en el que se encontraban alrededor de 30 ciudadanos aglomerados y sin las medidas sanitarias en un espacio cerrado.



Según la Intendencia, de manera general se ve con preocupación el incumplimiento de las medidas sanitarias. Durante las intervenciones realizadas en la noche y madrugada de ayer en los establecimientos se pudo verificar que ya no se respeta el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y también se ha incrementado el consumo de bebidas alcohólicas.



En el caso del mal uso del establecimiento se realiza la clausura del local como medida cautelar y se procede con el desalojo de los ciudadanos aglomerados en estos espacios que incumple con la normativa.



Otro de los operativos de control de establecimientos, medidas sanitarias y orden se realizó en los sectores Panecillo, Centro Histórico, La Colmena, San Roque, entre otros. Durante este recorrido un negocio fue clausurado debido al consumo no permitido de bebidas alcohólicas.



De manera simultánea, se realizaron controles en el circuito La Mariscal, donde se procedió a la clausura de un establecimiento debido a varios incumplimientos. Las autoridades verificaron las normas de bioseguridad, permisos y buen funcionamiento.



Personal de la AMC clausuró un local en el sector de la República, al norte de la ciudad, que hacía mal uso de LUAE y funcionaba como bar, actividad que continúa restringida.



La intendenta de Pichincha, Daniela Valarezo, informó en una entrevista a medios locales que desde marzo del 2020 se han realizado 8 775 operativos en Pichincha y se han suspendido más de 1 000 eventos no permitidos.

En este mismo periodo, en Pichincha se han clausurado 359 locales por incumplimiento de la normativa. La autoridad señaló que se han desplegado todos los esfuerzos para la contención de contagios de la covid-19.