Las aglomeraciones empeoran en la Bahía de Guayaquil, a un día de terminarse el 2020

El público tuvo que abandonar las aceras y circular por la propia calzada de las calles la tarde de este miércoles 30 de diciembre de 2020, en una febril jornada de compras previas al Año Nuevo, en el sector comercial de la Bahía, en el centro de Guayaquil.

Grandes aglomeraciones se volvieron a presentar a lo largo de la avenida Olmedo y calles aledañas de un cuadrante de 40 manzanas con las que cuenta la populosa zona comercial, con incluso mayores tumultos que los previos a la Navidad.



Las imágenes de vendedores informales sin mascarilla o con el tapabocas en medio de enormes concentraciones de transeúntes se volvieron a presentar en vísperas de la Nochevieja.



El Municipio informó que delegados municipales de la Dirección de Justicia y Vigilancia han permanecido de forma ininterrumpida en el sector intentando que los comerciantes informales no ocupen el espacio público, con ayuda de personal de la Policía Nacional.



Las aceras de la calle Chimborazo se mantuvieron expeditas al tránsito peatonal durante la mañana, pero la Dirección solo cuenta con 54 funcionarios que cumplen turnos de 07:00 hasta las 18:00 en puntos estratégicos del sector. Los agentes de policía metropolitana trabajan además en dos turnos de 80 uniformados cada uno, pero la masiva concurrencia rebasa los esfuerzos por mantener el orden.



Ante un previsible empeoramiento de la situación sanitaria en la ciudad dados los tumultos sucesivos y los incumplimientos los protocolos de bioseguridad registrados este mes, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció la adquisición de pruebas PCR de antígenos en garganta y toma de pruebas en el aeropuerto.



Viteri insistió en el pedido de restringir el ingreso de pasajeros provenientes de Reino Unido, donde se ha detectado una nueva variante más contagiosa del coronavirus, que pueden llegar al país a través de conexiones con otros países europeos.



Las restricciones de vuelos son competencia del Gobierno Nacional. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, ha reiterado que, al no existir vuelos directos desde Reino Unido a Ecuador, limitar los viajes aéreos “es algo que no tiene sentido”.

“Yo exijo, pido y sugiero y una de mis sugerencias es que tomemos las más estrictas medidas en el aeropuerto, porque fue por el aeropuerto por donde entró el primer caso de covid que mató aquí en Guayaquil a cerca de 10 000 personas”, recalcó Viteri.