Aglomeraciones en Portoviejo y congestión vehicular en Manta, durante el distanciamiento social por covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La circulación vehicular y de peatones en el centro de Portoviejo empieza a las 06:00, desde que se inició el aislamiento, por la emergencia sanitaria ante el covid-19.

La mayoría de personas usa mascarilla y sale de sus viviendas para hacer compras de víveres o trámites en entidades bancarias.



El Municipio lanzó un plan para que los portovejenses compren en línea. Sin embargo, hay personas que no se adaptan a ese sistema. Por eso, deben ir a un cajero y luego al mercado a adquirir sus productos.



Juliana Zambrano es una de ellas. Afirma que nunca se familiarizó con la banca electrónica y que debe salir hasta un cajero en el centro para poder pagar las compras a domicilio. “Prefiero ir a comprar yo, porque no traen lo que me gusta”.



Para solucionar ese inconveniente, Byron Joza, subdirector de Servicios Públicos del Municipio, afirmó que iniciaron un proyecto que se llama ‘La carreta a tu barrio’ y así evitar que las personas salgan de sus domicilios para adquirir alimentos. Los comerciantes venden sus productos en triciclos con las normas de seguridad.



En Manta aún persisten aglomeraciones en tiendas y pequeños mercados. Además, los vehículos incumplen con la normativa de circular de acuerdo con el número de la placa. Incluso entre el lunes 4 y martes 5 de mayo se ha sancionado a 10 conductores, quienes trabajaban como taxistas.



Los vehículos que operan ilegalmente son multados con dos salarios básicos unificados, 7 de días de retención del vehículo y 10 puntos menos a la licencia. Los operativos se realizan en 16 puntos de la ciudad y participan 160 agentes de tránsito.



Según el Municipio, más de 3 000 taxis empezaron a brindar el servicio a domicilio y de pasajeros. Lo hacen de acuerdo con el número de placa.



Otro de los inconvenientes es que los comercios han empezado a atender presencialmente en los negocios. El lunes 4 de mayo se clausuraron dos ferreterías y un salón de belleza porque abrieron sus locales para atender a su clientela.

Dos ferreterías fueron clausuradas en Manta, por brindar atención a las personas en los locales. Foto: Cortesía Municipio de Manta



Diana Cevallos, directora de Control Territorial, afirma que se harán operativos en los barrios y las zonas céntricas para evitar que los negocios atiendan y haya aglomeraciones. Además, aclara que si bien todas las licencias de funcionamiento están suspendidas, los servicios no esenciales pueden trabajar bajo la modalidad de entrega a domicilio, de 05:00 a 22:00.