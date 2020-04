La gente sale a realizar ejercicios y aumentan las aglomeraciones en Quito

LEA TAMBIÉN

Las aglomeraciones son cada vez más evidentes en Quito. Alrededor de los bancos, centros comerciales, mercados y, ahora, dentro de los parques se observa a decenas de personas.

Este Diario hizo un recorrido por el norte, centro y sur de Quito la mañana de este martes 21 de abril del 2020. En el parque de Santa Ana, en la Villa Flora, un grupo de personas realizaba ejercicio. Unos trotaban, otros hacían aeróbicos y también habían personas que paseaban con sus mascotas. En el parque de La Carolina, en el norte, también se observó a corredores y personas que caminaban con sus perros.



Según el Comité de Operaciones de Emergencia, Quito se encuentra actualmente en una fase de contagio comunitario explosivo, cuya amenaza se incrementa a medida que haya más presencia de personas en las calles.



En el mercado de Chiriyacu, en el sur, también hay aglomeraciones. En las puertas de ingreso, los Bomberos, personal del Municipio y la Intendencia de la Policía hacen controles de los compradores. Se les revisa su cédula, se les toma la temperatura y se les hace pasar por debajo de un arco de desinfección. Sin embargo, los cargadores entran y salen del mercado sin ser chequeados. Algunos no usan mascarillas o la usan mal.



Este Diario, por ejemplo, observó a un ciudadano que portaba la mascarilla a la altura del cuello; tosía mientras impulsaba una carretilla llena de plátanos maduros y se limpiaba la nariz con la manga del saco. Él ingresó cuatro veces al mercado sin ser chequeado ni pasar la desinfección.



La Intendenta de la Policía de Pichincha, Daniela Valarezo, señaló que desde ayer se analizan posibles medidas que se adoptarán en Quito para aumentar el control y mejorar el sistema de abastecimiento de alimentos.



"Una propuesta que se ha hecho es que se habiliten los espacios abiertos como estadios o canchas para que allí se instalen mercados y ferias y se pueda aumentar el control", dijo.



Estas iniciativas se debaten en el COE luego del cierre indefinido del mercado San Roque, en donde un guardia de seguridad y una vendedora dieron positivos para covid-19. Esta mañana, las calles alrededor del mercado permanecían cerradas con vallas metálicas y policías. Los pocos comerciantes que estaban allí sacaban sus productos en camionetas para venderlos en otros mercados.



Valarezo también recordó que hay sanciones para los que salgan de casa sin mascarilla y para los que no guarden la distancia. "Hemos encontrado a personas libando en la vía pública y que después reaccionan con violencia a las autoridades, pero la gente debe hacer conciencia", agregó la autoridad.



La Agencia Metropolitana de Control ha emitido 509 multas a personas que no usaban mascarillas en el espacio público. La sanción es de USD 100. Además, más de 800 locales fueron sancionados, pues no estaban autorizados para funcionar.