Saadat Aghajani, embajador de Irán en Ecuador: ‘El acuerdo nuclear no tiene otras alternativas’

Mensajes conciliadores, contactos diplomáticos, incentivos económicos... Tras seis meses de esfuerzos, Europa ha perdido la paciencia por los incumplimientos de Irán del acuerdo nuclear firmado en Viena (2015) y ha aumentado la presión activando un último mecanismo para tratar de salvarlo.

“Por tanto, no hemos tenido otra opción, dadas las acciones iraníes, que registrar hoy (el pasado martes 14 de enero de 2020) nuestra preocupación de que Irán no está cumpliendo con sus compromisos (...)”, sentenciaron Alemania, Francia y Reino Unido, firmantes del acuerdo que evitaba que Teherán pudiera hacerse con armas atómicas. También lo firmaron China, Rusia y EE.UU.



Los tres países han anunciado que encomiendan el arreglo del conflicto al mecanismo de resolución de litigios incluido en el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA por sus siglas en inglés), el nombre oficial del acuerdo de 2015.





El retiro de EE.UU. del pacto nuclear fue el inicio del problema. Ahora Reino Unido, Alemania y Francia, presionan para que Irán cumpla el Acuerdo de Viena del 2015...

El acuerdo nuclear es con Irán y seis países. Todas las partes asumieron los compromisos. En el 2018, EE.UU. se retiró unilateralmente. Irán cumplió con todo el contenido del acuerdo y exige que los demás países también lo cumplan. Pero hay un desequilibrio: los países europeos no lo están cumpliendo. Nosotros creemos que para mantener vivo el Acuerdo hay que mantener los equilibrios. Irán sigue recibiendo los equipos de inspección a las instalaciones. Los tres países europeos no quieren salir sino que buscan un mecanismo de fortalecerlo. El acuerdo nuclear no tiene otras alternativas.



El primer ministro británico, Boris Johnson, le propuso al presidente de EE.UU. encaminarse hacia otro acuerdo.

Estamos viendo dos voces en Gran Bretaña: una es la de Boris Johnson; otra de la Cancillería que insiste en preservar el Acuerdo. Nosotros nos unimos a la posición de Cancillería.



Donald Trump, luego de decir que incrementará las sanciones, dijo que quería la paz, pero Irán dice no creerle.

Trump ha hecho fracasar todas las iniciativas diplomáticas. El Presidente parece estar obsesionado con destruir todo lo que dejó el expresidente Barack Obama.



¿Cómo explica el ataque al avión ucraniano?

Es un hecho amargo. Este hecho involuntario y error humano nos ha puesto en una situación muy triste que nos afecta psicológicamente tanto en Irán como en el mundo. Podemos entender lo que dijo el Primer Ministro canadiense: si no hubiese aumento de tensiones no habría este accidente.



Eso es una suposición ante un hecho concreto: la muerte de 176 civiles.



En el país se ha pedido que los líderes investiguen dónde estuvo la negligencia. Irán se disculpó. En 1988, un misil de EE.UU. derribó un avión civil iraní. Murieron 300 personas y no se han disculpado.