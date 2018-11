Agentes civiles de tránsito se exponen a violentos ataques

LEA TAMBIÉN

Han sido arrastrados con los vehículos, golpeados por los conductores, cacheteados, arañados e insultados.

Son agentes civiles que desde el 2013 comenzaron a asumir el control de tránsito en las ciudades. Las historias violentas se repiten en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato e Ibarra.



El viernes, Imelda Pacheco trabajaba en su oficina, en la Jefatura de La Gasca, en Quito. Es agente, pero hace dos años dejó las calles y le asignaron un puesto administrativo, porque un auto la arrastró 20 metros en el redondel de la av. De los Granados. Iba colgada de la puerta, con las rodillas en el piso. Se rompieron sus tendones y no puede caminar bien; cojea con su pierna izquierda.



Las cámaras de una farmacia cercana registraron el percance. El material sirvió como evidencia para sancionar al conductor, quien fue detenido y condenado a tres días de cárcel, USD 386 de multa y 10 puntos menos en la licencia.



Esa pena, determinada en el Código Penal (art. 386, literal 2), también recibió una mujer que golpeó con su carro al agente Rómel Padilla.

Hace ocho meses, una conductora golpeó con su carro al agente Rómel Padilla. También le golpeó en la cara. Foto: Vicente Costales /EL COMERCIO

Cuando él estuvo en el piso, le lanzó dos puñetazos en la cara. El viernes recordó esa escena ocurrida hace ocho meses en la av. Brasil y calle Juan Galarza, en el norte de la capital.



En el 2017, ocho funcionarios fueron golpeados en esta ciudad. Este año van tres.



En cambio, hasta agosto se sancionó a 283 conductores que insultaron a alguno de los 1 931 agentes de tránsito que trabajan en la capital. Esa contravención se castiga con el 30% del salario mínimo y seis puntos menos en la licencia.



En Guayaquil van 26 agresiones este año. En mayo, una mujer que conducía por la Alborada insultó a dos vigilantes, los empujó y golpeó porque le preparaban una multa por estacionarse en zona prohibida.



No hubo denuncia; la mujer estaba alterada porque minutos antes había recibido la noticia de una enfermedad catastrófica. Pero otro funcionario sí denunció a un grupo de taxistas que en junio lo atacaron masivamente. Todo ocurrió porque amonestó a un conductor, este llamó a sus colegas y entre todos lo golpearon y patearon hasta que los metropolitanos intervinieron.

En Ibarra, este agente estuvo presente cuando un conductor huyó de los patios de tránsito tras ser retenido. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

El agente se ausentó cuatro días del trabajo por las lesiones. El caso está en la Fiscalía. Por eso, en Guayaquil está en marcha un plan piloto con 300 ‘body cam’ o cámaras corporales, que los agentes llevan en el pecho durante las ocho horas de trabajo. La idea es registrar cualquier ataque.



En Ibarra, el personal cuenta con el ‘body app’, similar a un celular. Está equipado con dos cámaras de video que envían imágenes desde la calle a la sede de Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor). Posee además cámara fotográfica, linterna, puntero láser, lector de placas y botón de auxilio.



Así trabajaba el viernes un agente que en noviembre del año pasado fue arañado por una mujer, mientras intentaba retener a un infractor.



El caso se siguió en el Tribunal Penal de Ibarra por ataque y resistencia. Pero el miércoles último, el proceso concluyó sin sanción, pues los jueces consideraron que faltaron pruebas. El vigilante necesitó 45 días para recuperarse de las heridas.

De enero del 2017 a octubre de este año, 38 agresiones han sufrido los funcionarios de Movidelnor, que tienen a su cargo el manejo de tránsito en 15 municipios de norte del país.



En esa lista está el caso de un vigilante al que le arrancharon y rompieron la citación. Luego lo golpearon por la espalda y lo lanzaron al piso. Cuando aún reaccionaba vio cómo un agresor cogió el camión, atravesó el parque y huyó. Los investigadores lo buscan.



Movildenor también prepara una acusación particular contra un conductor que el 28 de octubre huyó de los patios de tránsito, atravesó un muro con su jeep y tumbó dos motos oficiales antes de ser detenido.



Los vigilantes piden frenar estos ataques y los que sufrió Paulina Godoy, en Ambato.



Hace tres meses fue arrastrada por un vehículo que circulaba por una vía no permitida.

Se agarró del capó, mientras el auto se iba. No se soltó hasta asegurarse de bajar sin problemas. El agresor fue capturado por policías que la ayudaron.



Pero los agentes también son cuestionados. De los casos documentados, los conductores dicen que les irrespetan, que les sancionan sin razones, que no detallan por qué les imponen las multas y que no entienden explicaciones.

También dicen que tienen falencias en la legislación vial, que no permiten circular, pese a que las vías están habilitadas.



Una persona que fue sancionada en agosto del 2016 increpó a dos funcionarios porque aparentemente hicieron que se parara sobre un paso cebra y luego le pusieron una multa. “Ustedes hacen que me estacione aquí y ahora me multan”, les dijo a los vigilantes, según consta en el video. Otro reclamó porque le dieron una sanción, pese a haber pasado ya la revisión.



La agente Ángela Caicedo dice que ellos previenen y no únicamente sancionan.



El 29 de octubre pasado, una mujer le arranchó la citación y le rompió el casco. Para evitar estos hechos, en Cuenca se realiza la campaña Cuencanos más Humanos, enfocada al respeto a los servidores. Otra propuesta apunta a informar más sobre el trabajo que hacen los agentes en las calles.