Agentes retoman la revisión de botiquín y extintor en vehículos que circulan en Quito, durante la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) retomaron el miércoles 24 de junio del 2020 la revisión y control del botiquín de primeros auxilios y el extintor de incendios en los vehículos que circulan en Quito, durante la emergencia sanitaria por el covid-19.

Los agentes informaron que se realizó un operativo de control de documentos en la avenida Patria y Amazonas, norte de la ciudad, en donde además "se verifica que los vehículos cuenten con extintor y botiquín de primeros auxilios".



Los controles se aplicaron a vehículos particulares, de servicio público y motocicletas.



La sanción para quienes no porten en su vehículo el extintor vigente y el botiquín de emergencias es de tres puntos menos en la licencia y el 10% de un salario mínimo unificado, según lo establece en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Durante la revisión, los agentes controlan el uso de los salvoconductos y las licencias de conducir de quienes manejan los automotores.



Según informó la Agencia el lunes 21 de junio, se ha identificado que "no portar licencia fue la infracción más recurrente". Así lo anunció tras un operativo desarrollado por la entidad municipal en el norte de Quito.



Durante un control que se realizó a 75 vehículos a inicios de semana, se emitieron 18 citaciones, "14 de ellas fueron por no portar la licencia de conducir", señaló la AMT.



Desde el pasado 16 de marzo del 2020, cuando se inició la emergencia por el coronavirus, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) suspendió la atención en sus oficinas a escala nacional. La paralización de los procesos también se aplicó en la renovación y emisión por primera vez de nuevas licencias de conducir de todo tipo. Se incluía, además, los registros de recuperación de puntos.



Si las personas requiere, en cambio, un duplicado de su licencia de conducir profesional o no profesional -ya sea por deterioro parcial, total, o pérdida del documento, puede hacerlo a través del portal web de la ANT. Para evitar el contagio del covid-19, el documento es entregado a domicilio y es gratuito mientras dure la emergencia.



La Agencia aclaró que el trámite no requiere que se actualice la información del usuario, ya que se trata de una reimpresión de la licencia vigente, con los mismos datos registrados. El costo del duplicado de la licencia es de USD 26.