Más de 100 agentes y funcionarios del Cabildo realizan controles diarios de aglomeraciones en el Centro Histórico de Quito

Un mega operativo para vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad se realizó la mañana de este miércoles 20 de enero del 2021 en el Centro Histórico de Quito.

Policías, agentes metropolitanos y de tránsito, así como personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Secretaría de Seguridad, se concentraron en el bulevar de la avenida 24 de Mayo para luego recorrer las zonas con mayores índices de aglomeraciones en el Casco Colonial. Estas son las calles Rocafuerte, Imbabura, Chile y Venezuela, también las inmediaciones del centro comercial El Tejar, La Marín, entre otras.



Las autoridades indicaron que los tumultos son el principal problema que ha generado que exista un repunte de casos de covid-19 en Quito.

Según datos de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano, el 16 y 17 de enero la densidad de acumulaciones de personas fue muy alta. Las parroquias con mayores inconvenientes son La Libertad, Solanda, San Bartolo, Centro Histórico, San Juan e Itchimbía.



Luigi Jiménez, coordinador de la Unidad de Control de la Secretaría de Seguridad, indicó que ahora el Centro Histórico se dividió en cuatro cuadrantes que son El Tejar y las plazas Grande, San Francisco y El Teatro. Los operativos se desarrollan en tres horarios: 09:00, 13:00 y 17:00. “Queremos disminuir las aglomeraciones y vigilar el buen uso de las mascarillas”.



Las intervenciones comenzaron hoy, 20 de enero, y finalizarán el domingo 24 de enero. Luego se efectuará un balance de los resultados.

César Díaz, secretario de Seguridad, destacó que los controles ayudan a precautelar la seguridad física, la vida, salud y trabajo de la gente. “Vamos a neutralizar y evitar el crecimiento de contagios”.



Indicó que más de 100 efectivos municipales y de las instituciones de gobierno recorrerán el Casco Colonial cada día para controlar que no exista acumulación de personas y que se cumpla el uso de la mascarilla. La evaluación de estas acciones se hará el 25 de enero.



Sandy Campaña, administradora de la zona Centro, aseguró que este tipo de operativos son permanentes para controlar el buen uso del espacio público.



Del 11 al 17 de enero, la AMC levantó 221 actos de inicio de sanción. La principal problemática es el no uso de mascarilla en los espacios públicos que se ha incrementado en un 73% con respecto a la semana anterior. La multa por no usarla es de USD 100 dólares.



En la segunda semana epidemiológica de 2021 se han reportado 3 196 nuevos casos de covid-19, aproximadamente el doble que la primera. El incremento en la positividad semanal se elevó al 30,1 %, mientras que el promedio anterior era de 24,5%.