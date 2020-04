Agentes metropolitanos retiraron mercadería a comerciantes informales que ocuparon espacios públicos en Conocoto, en Los Chillos

LEA TAMBIÉN

Un operativo interinstitucional se realizó la mañana de este jueves 9 de abril del 2020 en diferentes puntos de la parroquia de Conocoto, en el valle de Los Chillos. Militares, policías y agentes metropolitanos controlaron la circulación vehicular y las ventas informales en el espacio público.

Más de 50 uniformados recorrieron la zona en patrulleros, camionetas y camiones. Cuando ingresaron por la intersección de las avenidas Gribaldo Miño e Ilaló, ellos comenzaron a retirar los productos a los comerciantes. Sobre las camionetas colocaban rápidamente bolsas con frutas, verduras y demás productos.



Durante la intervención hubo forcejeos y quejas de parte de los comerciantes ubicados en la avenida Panzaleo. Los agentes les indicaban que no pueden vender en el espacio público y les arrebataron las bolsas con alimentos. Los hijos de los comerciantes les pedían que no se lleven las cosas, pero ya era demasiado tarde cuando lo hacían.



“Mi esposo no tiene trabajo, yo laboraba en el mercado, pero por el coronavirus vine a mi casa. No es justo lo que hacen, porque es lo único que tengo”, dijo una señora que expendía alimentos mientras lloraba frente a los militares.

Cristian Paredes, subintendente de Pichincha, indicó que por más de dos semanas se ha socializado a los comerciantes que no pueden salir a la calle para evitar la expansión del covid-19. También se pidió a la gente que utilice mascarillas y controló que los carros se movilicen dentro de los horarios permitidos. El miércoles 8 de abril, brigadas recorrieron los mercados de La Magdalena y Chiriyacu, en el sur de Quito, para retirar a los informales. Durante la incursión hubo enfrentamientos entre los uniformados y los comerciantes.



César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, indicó a este Diario que los operativos serán permanentes para recuperar el espacio público y evitar la propagación del covid-19. En ese sentido se han realizado recorridos en el sur, principalmente en los sectores de Solanda, La Gatazo, El Pintado, La Magdalena, Villa Flora, Chiriyacu y San Bartolo para realizar las intervenciones.