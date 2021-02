Agentes metropolitanos patrullan en los alrededores de las lagunas de La Alameda y La Carolina para evitar que la gente juegue carnaval

Un grupo de agentes metropolitanos custodiaba los puentes y muelles de la laguna del parque La Carolina, en el norte de Quito, la mañana de este viernes 12 de febrero del 2021. Vigilaba que nadie se arroje al agua como ocurrió el año pasado, al inicio del feriado de Carnaval, cuando cientos de adolescentes rompieron el cerco de seguridad para divertirse.

Los efectivos patrullaban con motos y bicicletas. Al mismo tiempo, artistas ensayaban malabares en las zonas con césped. Jóvenes realizaban piruetas en la pista de patinaje y algunas parejas se sentaron a descansar junto a los árboles. “Estoy aquí desde las 10:00 y hay poca gente. Estoy seguro que esta vez no vendrán jóvenes a bañarse en la laguna como antes, pero sí acudirán familias para descansar”, manifestó Benedicto Chicaiza, comerciante de alimentos preparados.



El mismo ambiente se vivió en la laguna de La Alameda en donde se ubicó el Centro de Mando y Comunicación para monitorear la zona a través de videovigilancia.



En el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano se indicó que se reforzaron los patrullajes para disuadir aglomeraciones, verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y el buen uso del espacio público. “En anteriores años, estas lagunas eran punto de encuentro para estudiantes, quienes se congregaban a 'jugar carnaval' y constituía un riesgo para los participantes, por lo cual se realizaban acciones de control en estos puntos”, informó la entidad.



La mañana de hoy, los agentes pidieron a las personas que acudieron a las lagunas que respeten el distanciamiento físico y que usen correctamente los tapabocas. Alertaron que se mantendrán vigilantes allí durante todo el feriado que durará hasta el martes 16 de febrero.



Sebastián Redín alquila botes en La Alameda. A su criterio, por la pandemia no se acercarán los jóvenes a jugar como ocurría antes. “Tenemos control policial y de los metropolitanos. Lo mejor es que nadie venga para no afectar al ecosistema de los peces”.



La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que hasta el 17 de febrero permanecerán desactivadas 15 piletas de la ciudad. El objetivo es prevenir aglomeraciones, precautelar la seguridad de la gente y cuidar la infraestructura.



Las del norte y centro se ubican en La Vicentina, Plaza Artigas, Plaza Haití, Amazonas y Veintimilla, Miraflores, Niño Jardinero (La Carolina), parque Inglés, bulevar Amazonas, La Alameda y La Carolina.

En el sur son las del parque De Los Tubos, Guajaló, El Amor, Floral y La Villa Flora. A partir del 18 de febrero se activarán nuevamente esas fuentes de agua.