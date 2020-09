Agentes impiden que una mujer se arroje de puente peatonal en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La intervención de agentes de la Policía Nacional logró impedir que una mujer se lanzara de un puente peatonal, ubicado en la isla Trinitaria, en Guayaquil. El incidente sucedió la noche del sábado 19 de septiembre del 2020.

La institución policial publicó un video del rescate que refleja que los segundos son clave cuando se trata de salvar una vida. Aunque se desconocen los motivos que quebraron la estabilidad emocional de la ciudadana y la llevaron a que tratara de saltar desde el puente hasta la vía, los efectivos lucharon durante varios minutos para evitar que cayera.



En los primeros cinco segundos se observa cómo uno de los agentes logra tomar el brazo de la mujer, mientras ella cuelga de uno de los tubos del puente. Entonces, su compañero decide acercarse más y traspasa la valla para asegurar la estabilidad de la ciudadana.



Después, los policías la subieron de a poco. Primero sujetaron sus extremidades y luego la tomaron en brazos para ponerla a salvo.



Los agentes no actuaron solos. Un civil y un guardia de seguridad los acompañaron durante el proceso y ayudaron a sujetarla.



Cuidar de la salud mental de la población es esencial, sobre todo, en el duro contexto que enfrenta el Ecuador por la crisis desencadenada por el covid-19. Pero es una problemática preexistente en el país.



En el 2019, datos publicados por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) dieron cuenta de que el suicidio era una de las causas principales de mortalidad entre jóvenes de entre 18 y 29 años: 287 personas fallecieron por lesiones autoinflingidas.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, cada año, se registra el suicidio de casi un millón de personas, lo que implica una tasa de mortalidad global de una muerte cada 40 segundos.



El organismo ha insistido en que la prevención del suicidio implica la creación de una política integral que debe llegar desde el Estado y una intervención multisectorial en el que deben confluir la educación, el mundo laboral, la justicia, la Policía y los medios de comunicación.



Si necesita ayuda, no dude en buscarla a través de familiares o plataformas. En Ecuador, por ejemplo, existe la aplicación digital Anima.ec que ofrece atención de emergencia en una crisis psicológica. El sistema público de salud también cuenta con servicios de ayuda psicológica. Los especialistas recomiendan que no guarde silencio.