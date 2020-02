Agentes de la ATM Guayaquil realizaron operativo de control de placas en los vehículos

LEA TAMBIÉN

Cinco vehículos y siete motos fueron retenidos por agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil la mañana de este jueves 20 de febrero de 2020 durante un operativo en la avenida Barcelona, en el oeste de la ciudad.

El general Luis Lalama, director de Control de Tránsito la ATM, informó que se retuvieron cuatro vehículos por no llevar placas y otro, por no estar matriculado desde el 2014.



Las siete motos se retuvieron por falta de pago de matrícula y revisión técnica vehicular; además entregaron 69 citaciones por diferentes motivos: tener películas antisolares sin permiso, no llevar el cinturón de seguridad y manejar sin documentos.

El operativo se realizó la mañana de este jueves 20 de febrero del 2020. Foto: Cortesía ATM

Estos vehículos serán retenidos por 7 días y sus conductores serán multados con un salario básico (USD 400).



Lalama recordó que los ciudadanos que hayan extraviado la placa o se las hayan robado, pueden mandarlas a confeccionar artesanalmente “siempre que obligatoriamente cumplan con las dimensiones y características oficiales”.

En las oficinas de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular se encuentran las medidas que deben cumplir las placas.