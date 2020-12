Agentes allanan inmueble del ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena

Dentro de las investigaciones por supuesto peculados y tráfico de influencias, en el que estaría involucrado el exministro Andrés Michelena, la Fiscalía allanó inmuebles en Quito y Guayaquil.

Los agentes también incursionaron en el domicilio del funcionario. Así lo informó la Fiscalía este 30 de diciembre del 2020.



En este operativo los investigadores decomisaron equipos y documentos.



El mes pasado, la Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una indagación previa tras un reportaje en el que se indica que Michelena trabajó en una empresa que recibió contratos del Estado mientras se desempeñaba como funcionario público.

#AHORA | Dentro de la investigación por supuesto peculado y tráfico de influencias, en el que estaría involucrado el ministro Andrés M., #FiscalíaEc allana inmuebles en #Quito y #Guayaquil, incluido el domicilio del funcionario. Se incautaron equipos y documentación (desarrollo). pic.twitter.com/hPepVPICwC — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 30, 2020



En una entrevista con este Diario, el 29 de noviembre Michelena dijo lo siguiente:



“Solicité a la Fiscalía que reciba mi declaración libre y voluntaria. A su vez, he pedido al Ministerio del Trabajo que rectifique e investigue la información con la cual se está montando una denuncia en mi contra. Es un documento equivocado o adulterado”.

Luego aseguró: “Quiero dejar claro que la investigación que hace el portal web lo hace a través de un documento que tiene errores. Lastimosamente no se convalidó, se contrastó o se verificó esta información, como debe ser en la instancia periodística. Este reportaje tiene dos malas interpretaciones. Primero, que se quiere acusar que soy dueño de una empresa, lo cual es mentira. Y segundo, que he ocupado el cargo de gerente de una agencia de publicidad en el 2012 cuando me desempeñaba como Secretario de Comunicación del entonces vicepresidente Lenín Moreno. Eso es mentira”.