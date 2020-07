Agredidos por tomar la temperatura a usuarios del transporte en Quito

LEA TAMBIÉN

Personal de seguridad de las paradas y terminales del Sistema de Transporte Metropolitano de Pasajeros de Quito ha resultado agredido por algunos usuarios que no están de acuerdo en que se les realice la toma de temperatura al ingresar a las unidades.

Desde el 3 de junio del 2020, fecha en la que se reanudó el servicio de transporte en la capital, 15 empleados han sido atacados por personas que se negaban a utilizar mascarilla o acceder a los chequeos de temperatura.



A pesar de que los guardias que ejercen estas funciones han podido lidiar con los desacatos, el jueves 16 de julio se registró uno de los mayores inconvenientes. Según Darío Chávez, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, uno de los usuarios golpeó en la nariz al guardia que realizaba los controles.



El hecho, que se produjo en la parada 24 de Mayo, se dio cuando a uno de los usuarios se le solicitó someterse a la toma de temperatura y éste lo rechazó. La persona agredió al guardia y abandonó presurosamente el lugar, por lo que no se pudo acceder a sus datos personales ni identificarlo.

Datos de la empresa de pasajeros indican que de cada 10 personas seis no permiten que se le tome la temperatura. “Muchos creen que acercar el aparato que mide la temperatura a la frente de una persona causa daños en el cerebro”, se indicó en la empresa.



El gerente de la empresa señala que las agresiones no son exclusivas en los chequeos de temperatura. Cuando se exige a los asistentes que se coloquen obligatoriamente la mascarilla o les ofrecen gel antibacterial, algunos se niegan a aceptarlo y no se les permite el ingreso, por ello, se producen los altercados.



Los sitios donde mayores problemas de comportamiento ciudadano se han presentado son las terminales, pues, en ocasiones, se ha tenido que impedir aglomeraciones e invitar a que se cumpla el distanciamiento social. Luego de los actos suscitados, la empresa dijo que se reforzará el personal de control en estos puntos para evitar el irrespeto de las normativas y los ataques a los funcionarios.



Entre efectivos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Quito y guardias de la Empresa de Pasajeros existen 150 personas encargadas de velar por la seguridad ciudadana en estos espacios.



Para hacer uso del transporte metropolitano, los pasajeros deben respetar la señalética de paradas y terminales, cumplir con las normas de distanciamiento en el interior de las unidades, utilizar mascarilla y someterse a los controles de temperatura. A su vez, quienes tengan sintomatología relacionada con el covid-19 no podrán ingresar.



En Quito, la sanción por no utilizar mascarilla corresponde a la cuarta parte un salario básico (USD 100) y, en reincidencias, ésta se duplica. Asimismo, de acuerdo con el art.183 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), las personas que agredan a miembros de la fuerza pública cuando actúan para ejecutar leyes, órdenes o reglamentos de la autoridad pública pueden ser sancionados con pena privativa de libertad.